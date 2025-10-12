Україна отримала від Британії сотні ракет для ППО

Під час торговельної місії Великої Британії до Києва було оголошено про дострокову поставку сотень легких багатоцільових ракет (LMM) для ППО України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт британського уряду.

Ракети, виготовлені в Белфасті в межах британської програми підтримки, уже використовуються для захисту українського повітряного простору.

За даними британської делегації, останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів, підписаний раніше цього року, дозволить глибше інтегрувати ці ракети в систему оборони України та посилити суверенні оборонні можливості країни.

Зазначається, що сотні ракет LMM були доставлені до України на п’ять місяців раніше запланованого терміну. Ці ракети вже використовуються для захисту української інфраструктури.

Крім того, найбільший український виробник безпілотників інвестував 200 мільйонів фунтів у виробництво дронів у Великій Британії. Ця інвестиція дозволить створити ще 500 висококваліфікованих робочих місць і посилить оборонну співпрацю між двома країнами.

Загалом, завдяки торговельним місіям між Великою Британією та Україною вже створено понад 30 спільних підприємств і партнерств. Це сприяє появі нових робочих місць, розвитку технологій і зміцненню обороноздатності обох країн.

"Велика Британія посилює наше непохитне зобов’язання допомагати Україні захиститися від незаконного вторгнення Росії. Тільки цього року ми витратимо 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України. Розвиток промислових партнерств дає змогу нам разом будувати промислову базу, необхідну для захисту та стримування агресора", - зазначив Міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.

Окрім цього, Україна та Велика Британія ведуть переговори про запуск спільного виробництва перехоплювачів‑безпілотників у межах проєкту під назвою "Восьминіг".