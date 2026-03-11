Запланована подія 2

Украина существенно сократила импорт кокса

коксующийся уголь
Импорт кокса в денежном выражении в январе-феврале 2026 года упал на 14,1%. Фото: gmk.center

Украина в январе-феврале 2026 сократила импорт кокса и полукокса на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 123,104 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы.

Импорт кокса в денежном выражении в январе-феврале 2026 года упал на 14,1% - до $42,747 млн. Основная доля ввозится из Польши - 98,37% поставок, остальные - из Чехии (1,15%) и Колумбии (0,44%).

В первые два месяца года страна кокс не экспортировала. Сокращение импорта может свидетельствовать о росте доли украинского кокса или изменениях в поставках.

Как сообщалось, Украина в 2025 году нарастила импорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 5,9% по сравнению с предыдущим годом – до 700,650 тыс. тонн, выручку увеличила на 1,4% – до $238,656 млн. Кокс завозили преимущественно из Польши (93,37% (4,01%) и Чехии (2,59%).

В 2025 году Украина экспортировала в Албанию 3 тонны кокса на $2 тыс.

Коксохимическая промышленность в Украине.

С 2013 по 2024 год добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса – почти на 85%. Импорт коксующегося угля за указанный период снизился на 89% в связи с сокращением производства стали, а импорт кокса вернулся на уровень 2013 года. Страна активно импортирует кокс (более 90% из Польши) для нужд металлургии, причем в 2025 году импорт продолжил расти из-за дефицита угля.

Напомним, что "Метинвест" в январе 2025 года приостановил работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации безопасности.

Автор:
Ольга Сичь