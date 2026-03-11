Україна суттєво скоротила імпорт коксу

Україна у січні-лютому 2026 року скоротила імпорт коксу і напівкоксу на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 123,104 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистику Державної митної служби.

Імпорт коксу у грошовому еквіваленті у січні-лютому-2026 впав на 14,1% – до $42,747 млн. Основна частка ввозиться з Польщі – 98,37% поставок, решта – з Чехії (1,15%) та Колумбії (0,44%).

За перші два місяці року Україна кокс не експортувала. Скорочення імпорту може свідчити про зростання частки українського коксу або зміни в постачаннях.

Як повідомлялося, Україна у 2025 році наростила імпорт коксу і напівкоксу у натуральному виразі на 5,9% порівняно з попереднім роком – до 700,650 тис. тонн, виторг збільшила на 1,4% – до $238,656 млн. Кокс завозили переважно з Польщі (93,37% поставок у грошовому вимірі), Індонезії (4,01%) та Чехії (2,59%).

У 2025 році Україна експортувала в Албанію 3 тонни коксу на $2 тис.

Коксохімічна промисловість в Україні

З 2013 по 2024 рік видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу – майже на 85%. Імпорт коксівного вугілля за вказаний період знизився на 89% у зв’язку зі скороченням виробництва сталі, а імпорт коксу повернувся на рівень 2013 року. Країна активно імпортує кокс (понад 90% з Польщі) для потреб металургії, причому у 2025 році імпорт продовжив зростати через дефіцит вугілля.

Нагадаємо, що "Метінвест" у січні 2025 року призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв’язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.