Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна суттєво скоротила імпорт коксу

коксівне вугілля
Імпорт коксу у грошовому виразі у січні-лютому-2026 впав на 14,1%. Фото: gmk.center

Україна у січні-лютому 2026 року скоротила імпорт коксу і напівкоксу на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 123,104 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистику Державної митної служби. 

Імпорт коксу у грошовому еквіваленті у січні-лютому-2026 впав на 14,1% – до $42,747 млн. Основна частка ввозиться з Польщі – 98,37% поставок, решта – з Чехії (1,15%) та Колумбії (0,44%).

За перші два місяці року Україна кокс не експортувала. Скорочення імпорту може свідчити про зростання частки українського коксу або зміни в постачаннях.

Як повідомлялося, Україна у 2025 році наростила імпорт коксу і напівкоксу у натуральному виразі на 5,9% порівняно з попереднім роком – до 700,650 тис. тонн, виторг збільшила на 1,4% – до $238,656 млн. Кокс завозили переважно з Польщі (93,37% поставок у грошовому вимірі), Індонезії (4,01%) та Чехії (2,59%).

У 2025 році Україна експортувала в Албанію 3 тонни коксу на $2 тис.

Коксохімічна промисловість в Україні

З 2013 по 2024 рік видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу – майже на 85%. Імпорт коксівного вугілля за вказаний період знизився на 89% у зв’язку зі скороченням виробництва сталі, а імпорт коксу повернувся на рівень 2013 року. Країна активно імпортує кокс (понад 90% з Польщі) для потреб металургії, причому у 2025 році імпорт продовжив зростати через дефіцит вугілля.

Нагадаємо, що "Метінвест" у січні 2025 року призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв’язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Автор:
Ольга Сич