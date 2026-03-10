Украина усиливает противодействие коррупции: Рада ратифицировала Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных чиновников

10 марта Верховная Рада приняла закон "О присоединении Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях" (№0367). Этот шаг является обязательным этапом на пути к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также частью выполнения антикоррупционных требований для вступления в ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный веб-портал парламента Украины.

Присоединение к документу позволяет ввести в национальное законодательство механизмы борьбы с трансграничной коррупцией.

Конвенция устанавливает требование криминализировать преднамеренное предложение, обещание или предоставление любой неправомерной материальной или иной выгоды иностранному должностному лицу. Это касается случаев, когда выгода предлагается непосредственно или через посредников для получения или сохранения неправомерных преимуществ в осуществлении международных деловых операций.

Помимо ответственности для физических лиц положения документа предусматривают введение в Украине ответственности юридических лиц за подкуп иностранных чиновников. За такие правонарушения устанавливается должное и строгое наказание. Помимо усиления внутреннего контроля, ратификация Конвенции расширяет возможности международного правового сотрудничества при расследовании уголовных производств, касающихся международного бизнеса.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, присоединение к Конвенции откроет для Украины новые возможности в сфере международного правового сотрудничества во время уголовного производства по коррупционным преступлениям, а также укрепит доверие международных партнеров и бизнеса. В то же время не повлияет на рыночную среду.

