Кабмин отменил два устаревших инструмента госрегулирования для бизнеса
Кабинет Министров Украины продолжает упрощать условия ведения бизнеса в рамках реформы дерегуляции. На заседании 25 февраля 2026 г. правительство отменило два устаревших и дублирующих инструмента государственного регулирования, которые фактически повторяли процедуры оценки влияния на окружающую среду.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Благодаря изменениям в постановления № 300 от 13 марта 2002 г. и № 209 от 28 марта 2018 г. больше не нужно согласовывать:
- планы мероприятий по охране окружающей природной среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - ранее они согласовывались с Госэкоинспекцией, ГСЧС и местными госадминистрациями;
- нормативы предельно допустимого уровня влияния физических и биологических факторов стационарных источников загрязнения на атмосферный воздух – ранее соглашались с Госсанэпидслужбой.
По оценке правительства, только в обрабатывающей промышленности решение позволит уменьшить административную нагрузку более чем на 50 тысяч субъектов предпринимательства.
Основанием для разработки акта стал запрос из Дашборда проблем бизнеса и решения Межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.
Кроме того, нормативно-правовой акт актуализирован в соответствии с требованиями закона Украины "Об административной процедуре".
Напомним, несколько дней назад Верховная Рада приняла законопроект №14023, вносящий изменения в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Документ делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса.