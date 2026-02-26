Кабмін скасував два застарілі інструменти держрегулювання для бізнесу

Кабінет міністрів України продовжує спрощувати умови ведення бізнесу в рамках реформи дерегуляції. На засіданні 25 лютого 2026 року уряд скасував два застарілі та дублюючі інструменти державного регулювання, які фактично повторювали процедури оцінки впливу на довкілля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Завдяки змінам до постанов № 300 від 13 березня 2002 р. та № 209 від 28 березня 2018 р. більше не потрібно погоджувати:

плани заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій — раніше вони узгоджувалися з Держекоінспекцією, ДСНС та місцевими держадміністраціями;

нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря — раніше погоджувалися з Держсанепідслужбою.

За оцінкою уряду, лише в обробній промисловості рішення дозволить зменшити адміністративне навантаження для понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва.

Підставою для розроблення акта став запит із Дашборду проблем бізнесу та рішення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Крім того, нормативно-правовий акт актуалізовано відповідно до вимог закону України "Про адміністративну процедуру".

Нагадаємо, кілька днів тому Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14023, який вносить зміни до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.