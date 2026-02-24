Верховна Рада спростила документообіг для бізнесу: акти наданих послуг стали добровільними

24 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з карткою законопроєкту, документ дозволяє виконавцю підписувати первинні документи одноособово, якщо такий порядок прямо передбачений письмовим договором.

Зміни спрямовані на зменшення адміністративного навантаження, проте не стосуються операцій із публічними коштами, оренди держмайна та будівництва.

Що змінюється?

Підприємці зобов’язані підписувати двосторонні акти наданих послуг, які податкова служба вимагає під час перевірок. Їхня відсутність може стати підставою для санкцій, навіть якщо факт надання послуги підтверджувався оплатою.

Згідно із законопроєктом, підтвердженням наданої послуги буде рахунок-фактура (інвойс) підписаний виконавцем та її оплата. Це відповідає європейській практиці, де інвойси є основним фінансовим документом. Такий підхід уже частково реалізований у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Передбачається, що під час оформлення акту наданих послуг реквізити, такі як посада, прізвище та підпис зі сторони замовника, не будуть обов’язковими, якщо порядок оформлення передбачено договором і вартість послуг сплачена повністю у безготівковій формі.

При цьому нові правила не поширюються на послуги, оплачені за рахунок бюджетних коштів, для яких зберігаються чинні вимоги до первинних документів.

Чому це важливо?

Скасування обов’язкових актів зменшить бюрократичне навантаження на бізнес, усуне підстави для податкових спорів і наблизить систему бухгалтерського обліку України до стандартів ЄС.

Законопроєкт дозволить залишити підприємцям право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідає потребам конкретного бізнесу та його договірним ризикам.

Ініціатором документа став голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він повідомляв, що бізнес неодноразово звертався до комітету щодо необхідності перегляду вимог до підписання актів наданих послуг.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала рішення уряду про скасування обов’язковості використання актів виконаних робіт, що мало б полегшити життя українському бізнесу та зекономити близько 20 млрд грн на рік.