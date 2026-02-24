Запланована подія 2

Верховная Рада упростила документооборот для бизнеса: акты предоставленных услуг стали добровольными

Верховная Рада упростила документооборот для бизнеса / Freepik

24 февраля Верховная Рада приняла законопроект №14023, который вносит изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно карточке законопроекта, документ разрешает исполнителю подписывать первичные документы единолично, если такой порядок прямо предусмотрен письменным договором.

Изменения направлены на уменьшение административной нагрузки, однако не касаются сделок с публичными средствами, аренды госимущества и строительства.

Что меняется?

Предприниматели обязаны подписывать двусторонние акты предоставленных услуг, которые налоговая служба требует при проверках. Их отсутствие может стать основанием для санкций, даже если факт предоставления услуги подтверждался оплатой.

Согласно законопроекту, подтверждением предоставленной услуги будет счет-фактура (инвойс) подписанный исполнителем и его оплата. Это соответствует европейской практике, где инвойсы являются основным финансовым документом. Такой подход частично уже реализован в сфере внешнеэкономической деятельности.

Предполагается, что при оформлении акта предоставленных услуг реквизиты, такие как должность, фамилия и подпись со стороны заказчика, не будут обязательными, если порядок оформления предусмотрен договором и стоимость услуг уплачена полностью в безналичной форме.

При этом, новые правила не распространяются на услуги, оплаченные за счет бюджетных средств, для которых сохраняются действующие требования к первичным документам.

Почему это важно?

Отмена обязательных актов уменьшит бюрократическую нагрузку на бизнес, устранит основания для налоговых споров и приблизит систему бухгалтерского учета Украины к стандартам ЕС.

Законопроект позволит оставить предпринимателям право выбора способа оформления первичных документов, лучше всего отвечающего потребностям конкретного бизнеса и его договорным рискам.

Инициатором документа стал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев .

Он сообщал, что бизнес неоднократно обращался в комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала решение правительства об отмене обязательности использования актов выполненных работ, что должно облегчить жизнь украинскому бизнесу и сэкономить около 20 млрд грн в год.

Светлана Манько