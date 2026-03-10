Запланована подія 2

Україна посилює протидію корупції: Рада ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Верховна Рада
ВР ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб / Depositphotos

10 березня Верховна Рада ухвалила закон  “Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях” (реєстр. №0367). Цей крок є обов’язковим етапом на шляху до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також частиною виконання антикорупційних вимог для вступу до ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіійний вебпортал парламенту України.

Приєднання до документа дозволяє впровадити у національне законодавство механізми боротьби з транскордонною корупцією.

Конвенція встановлює вимогу криміналізувати умисну пропозицію, обіцянку або надання будь-якої неправомірної матеріальної чи іншої вигоди іноземній посадовій особі. Це стосується випадків, коли вигода пропонується безпосередньо або через посередників для отримання чи збереження неправомірних переваг у здійсненні міжнародних ділових операцій.

Крім відповідальності для фізичних осіб, положення документа передбачають запровадження в Україні відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадовців. За такі правопорушення встановлюється належне та суворе покарання. Окрім посилення внутрішнього контролю, ратифікація Конвенції розширює можливості міжнародного правового співробітництва під час розслідування кримінальних проваджень, що стосуються міжнародного бізнесу.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, приєднання до Конвенції відкриє для України нові можливості у сфері міжнародного правового співробітництва під час кримінального провадження у корупційних злочинах, а також зміцнить довіру міжнародних партнерів і бізнесу. Водночас не матиме впливу на ринкове середовище.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14023, який вносить зміни до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук