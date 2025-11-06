Запланована подія 2

Украина в 2026 году возобновит геологическую разведку вместе с зарубежными партнерами

Украина возобновит геологическую разведку / Shutterstock

В 2026 году в Украине возобновят геологическую разведку с участием международных партнеров — США, Канады, Германии и Великобритании. Это будет первая масштабная разведка недр за бюджетные средства более десяти лет.

Как сообщает Delo.ua, об этом в комментарии агентству "Укринформ" сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

"Я сейчас даже не скажу, когда Украина проводила последнюю георазведку за бюджетные средства, точно больше 10 лет назад. Но в следующем году мы возвращаем геологическую разведку по бюджетной программе. Мы привлекаем к этому процессу партнеров – американцы, немцы, канадцы, британцы очень заинтересованы", - отметил Перелыгин.

По словам чиновника, даже несмотря на активные боевые действия, Украина уже может начинать работы на известных еще с советских времен рудопроявлениях, не дожидаясь полного завершения войны.

"Мы понимаем, что не можем летать, скажем, с лидер-радаром. Но у нас есть сотни локаций уже открытых рудопроявлений. Мы можем зайти туда с буровыми аппаратами, станками и начать работать. Закончится война – будет и лидерное сканирование, и GIS, и другое – шаг. замминистра.

Восстановление геологической разведки планируется в рамках более широкой программы экономического обновления и международного партнерства. Как сообщалось, правительство утвердило порядок реализации договоренностей по созданию Украино-американского инвестиционного фонда восстановления, открывающего путь к привлечению инвестиций в недропользование, инфраструктуру, энергетику и высокие технологии.

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации договоренностей по созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Автор:
Татьяна Гойденко