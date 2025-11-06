Україна у 2026 році відновить геологічну розвідку разом із закордонними партнерами

У 2026 році в Україні відновлять геологічну розвідку за участю міжнародних партнерів — США, Канади, Німеччини та Великої Британії. Це буде перша масштабна розвідка надр за бюджетні кошти більш ніж за десять років.

Як інформує Delo.ua, про це в коментарі агентству "Укрінформ" повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

"Я зараз навіть не скажу, коли Україна проводила останню георозвідку за бюджетний кошт, точно більше 10 років тому. Але наступного року ми повертаємо геологічну розвідку за бюджетною програмою. Ми залучаємо до цього процесу партнерів - американці, німці, канадці, британці дуже зацікавлені", — зазначив Перелигін.

За словами урядовця, навіть попри активні бойові дії, Україна вже може починати роботи на відомих ще з радянських часів рудопроявах, не чекаючи повного завершення війни.

"Ми розуміємо, що не можемо літати, скажімо, з лідар-радаром. Але у нас є сотні локацій вже відкритих рудопроявів. Ми можемо зайти туди з буровими апаратами, верстатами і почати працювати. Закінчиться війна – буде і лідарне сканування, і GIS, і інші технології. Але не треба гаяти час, треба починати. Головне – зробити перший крок", — підкреслив заступник міністра.

Відновлення геологічної розвідки планується в межах ширшої програми економічного відновлення та міжнародного партнерства. Як повідомлялося, уряд затвердив порядок реалізації домовленостей щодо створення Україно-америконського інвестиційного фонду відбудови, який відкриває шлях до залучення інвестицій у надрокористування, інфраструктуру, енергетику та високі технології.

Додамо, 5 листопада Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації домовленостей щодо створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.