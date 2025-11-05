- Категорія
Уряд затвердив порядок реалізації домовленостей зі США щодо створення Українсько-американського інвестфонду
5 листопада Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації домовленостей щодо створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Відповідну постанову ухвалено для виконання Угоди між урядом України та урядом США, ратифікованої 8 травня 2025 року (закон №4417-ІХ).
Документ визначає механізм практичної реалізації партнерства та створює чіткі правила взаємодії між українськими підприємствами, державними інституціями й американськими партнерами.
Постанова зокрема:
- визначає види проєктів у сфері надрокористування та інфраструктури, на які поширюється дія угоди;
- описує механізми фінансування у межах співпраці з Фондом відбудови та Агенцією державно-приватного партнерства;
- встановлює вимоги до учасників проєктів щодо залучення інвестицій і реалізації видобутої продукції;
- формує прозорі правила взаємодії з контрагентами для розвитку українського бізнесу.
"Цей документ — важливий крок у практичній реалізації партнерства між Україною та США. Ми формуємо зрозумілі, прогнозовані та взаємовигідні умови для інвестицій у стратегічні сектори — видобуток і переробку критичних мінералів, енергетику, інфраструктуру та високі технології", — зазначив заступник міністра економіки Єгор Перелигін.
Він додав, що це сприятиме розвитку бізнесу, інтеграції України у глобальні ланцюги постачання та зміцнить енергетичну безпеку
У Мінекономіки зазначили, що прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США та спільної реалізації масштабних інвестиційних проєктів у стратегічних галузях.
Про Українсько-американський інвестфонд
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.
Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.
У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.