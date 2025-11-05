Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,67

48,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство утвердило порядок реализации договоренностей с США по созданию Украинско-американского инвестфонда

Украинско-американский инвестиционный фонд
Кабмин одобрил механизм реализации Украинско-американского инвестфонда / Минэкономики

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации договоренностей по созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Соответствующее постановление принято для выполнения Соглашения между правительством Украины и правительством США, ратифицированного 8 мая 2025 (закон №4417-ІХ ).

Документ определяет механизм практической реализации партнерства и создает четкие правила взаимодействия между украинскими предприятиями, государственными институциями и американскими партнерами.

Постановление в частности:

  • определяет виды проектов в сфере недропользования и инфраструктуры, которые распространяется действие соглашения;
  • описывает механизмы финансирования в рамках сотрудничества с Фондом восстановления и Агентством государственно-частного партнерства;
  • устанавливает требования к участникам проектов по привлечению инвестиций и реализации добываемой продукции;
  • формирует прозрачные правила взаимодействия с контрагентами по развитию украинского бизнеса.

"Этот документ – важный шаг в практической реализации партнерства между Украиной и США. Мы формируем понятные, прогнозируемые и взаимовыгодные условия для инвестиций в стратегические сектора – добычу и переработку критических минералов, энергетику, инфраструктуру и высокие технологии", – отметил замминистра экономики Егор Перелыгин.

Он добавил, что это будет способствовать развитию бизнеса, интеграции Украины в глобальные цепи поставок и укрепит энергетическую безопасность.

В Минэкономики отметили, что принятое постановление подтверждает готовность Украины к углублению экономического сотрудничества с США и совместной реализации масштабных инвестиционных проектов в стратегических отраслях.

Об Украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые наполнят украинско-американский фонд восстановления.

Автор:
Татьяна Гойденко