Правительство утвердило порядок реализации договоренностей с США по созданию Украинско-американского инвестфонда

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации договоренностей по созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Соответствующее постановление принято для выполнения Соглашения между правительством Украины и правительством США, ратифицированного 8 мая 2025 (закон №4417-ІХ ).

Документ определяет механизм практической реализации партнерства и создает четкие правила взаимодействия между украинскими предприятиями, государственными институциями и американскими партнерами.

Постановление в частности:

определяет виды проектов в сфере недропользования и инфраструктуры, которые распространяется действие соглашения;

описывает механизмы финансирования в рамках сотрудничества с Фондом восстановления и Агентством государственно-частного партнерства;

устанавливает требования к участникам проектов по привлечению инвестиций и реализации добываемой продукции;

формирует прозрачные правила взаимодействия с контрагентами по развитию украинского бизнеса.

"Этот документ – важный шаг в практической реализации партнерства между Украиной и США. Мы формируем понятные, прогнозируемые и взаимовыгодные условия для инвестиций в стратегические сектора – добычу и переработку критических минералов, энергетику, инфраструктуру и высокие технологии", – отметил замминистра экономики Егор Перелыгин.

Он добавил, что это будет способствовать развитию бизнеса, интеграции Украины в глобальные цепи поставок и укрепит энергетическую безопасность.

В Минэкономики отметили, что принятое постановление подтверждает готовность Украины к углублению экономического сотрудничества с США и совместной реализации масштабных инвестиционных проектов в стратегических отраслях.

Об Украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые наполнят украинско-американский фонд восстановления.