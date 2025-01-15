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Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)

Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото: ГУР

15 января состоялся 60-й обмен пленными. Домой вернулись еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди уволенных есть защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Из плена вернули представителей Нацгвардии, ВСУ, Военно-морских сил, Госпогранслужбы. Среди них есть военнослужащие из Курщины.

"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стала возможной", — написал он.

Фото 2 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула домой еще 25 пленных (ФОТО)

В ГУР добавляют, что самому молодому уволенному – 24 года. Старшему – шестьдесят. Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во враждебной неволе.

Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Раненые имеют потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена.

Напомним, накануне зимних праздников Украина совершила один из самых больших обменов пленными   за весь период полномасштабного вторжения. В свои дома вернулись 189 украинцев, уволенных из российской неволи.

Автор:
Татьяна Гойденко