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189 украинцев вернулись из плена в канун Нового года: подробности очередного обмена
В преддверии праздников Украина совершила один из самых больших обменов пленными за весь период полномасштабного вторжения. В свои дома вернулись 189 украинцев, уволенных из российской неволи.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Это военные — защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных ", – написал он.
В ГУР добавили, что этот обмен стал одиннадцатым по счету в 2024 году и 59 вообще, организованным Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.
Среди уволенных на этот раз:
- 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – бойцы территориальной обороны),
- 43 нацгвардейца,
- 33 пограничника,
- 24 военные Военно-Морских Сил,
- а также двое гражданских.
Многие освобожденные военные провели в плену более двух с половиной лет, имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм и тяжелые ранения. В этот раз в Украину вернулись 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.
Организация обмена стала возможной благодаря постоянной работе Координационного штаба и содействию международных партнеров, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов, которым выражается традиционная благодарность за поддержку.
Напомним, самый большой обмен в 2024 году состоялся 3 января, когда Украина смогла вернуть домой 230 защитников и гражданских.
Всего с начала работы штаба домой вернулись 3956 украинцев, из них в 2024 году — 1358.
В последний раз обмен военнопленными состоялся ночью, 19 октября. Тогда домой вернулись еще 95 защитников Украины.