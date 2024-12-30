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189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну

189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото: Володимир Зеленський

Напередодні свят Україна здійснила один із найбільших обмінів полоненими за весь період повномасштабного вторгнення. До своїх домівок повернулися 189 українців, звільнених з російської неволі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це військові – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил", - написав він.

Фото 2 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 3 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 4 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 5 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 6 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 7 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 8 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 9 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 10 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну
Фото 11 — 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну

У ГУР додали, що цей обмін став одинадцятим за рахунком у 2024 році та 59 взагалі, який організований Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених цього разу:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – бійці територіальної оборони),
  • 43 нацгвардійці,
  • 33 прикордонники,
  • 24 військові Військово-Морських Сил,
  • а також двоє цивільних.

Багато звільнених військових провели в полоні понад два з половиною роки, мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм і важкі поранення. Цього разу до України повернулися 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів.

Організація обміну стала можливою завдяки постійній роботі Координаційного штабу та сприянню міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів, яким висловлюється традиційна подяка за підтримку.

Нагадаємо, найбільший обмін у 2024 році відбувся 3 січня, коли Україна змогла повернути додому 230 захисників і цивільних.

Загалом, від початку роботи штабу, додому повернулися 3956 українців, з них у 2024 році – 1358.

Додамо, що востаннє обмін військовополоненими відбувся вночі, 19 жовтня. Тоді додому повернулися ще 95 захисників України.

Автор:
Тетяна Гойденко