189 українців повернулись з полону напередодні Нового року: подробиці чергового обміну

Напередодні свят Україна здійснила один із найбільших обмінів полоненими за весь період повномасштабного вторгнення. До своїх домівок повернулися 189 українців, звільнених з російської неволі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це військові – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил", - написав він.

У ГУР додали, що цей обмін став одинадцятим за рахунком у 2024 році та 59 взагалі, який організований Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених цього разу:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – бійці територіальної оборони),

43 нацгвардійці,

33 прикордонники,

24 військові Військово-Морських Сил,

а також двоє цивільних.

Багато звільнених військових провели в полоні понад два з половиною роки, мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм і важкі поранення. Цього разу до України повернулися 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів.

Організація обміну стала можливою завдяки постійній роботі Координаційного штабу та сприянню міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів, яким висловлюється традиційна подяка за підтримку.

Нагадаємо, найбільший обмін у 2024 році відбувся 3 січня, коли Україна змогла повернути додому 230 захисників і цивільних.

Загалом, від початку роботи штабу, додому повернулися 3956 українців, з них у 2024 році – 1358.

Додамо, що востаннє обмін військовополоненими відбувся вночі, 19 жовтня. Тоді додому повернулися ще 95 захисників України.