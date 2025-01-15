Україна повернула додому ще 25 полонених (ФОТО)

15 січня відбувся 60-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених є захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. З полону повернули представників Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, Держприкордонслужби. Серед них є військовослужбовці з Курщини.

"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - написав він.

У ГУР додають, що наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі.

Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена.

Нагадаємо, напередодні зимових свят Україна здійснила один із найбільших обмінів полоненими за весь період повномасштабного вторгнення. До своїх домівок повернулися 189 українців, звільнених з російської неволі.