Украина заказала у Diehl Defence 18 систем ПВО IRIS-T

IRIS-T
Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T, что существенно усилит возможности защиты воздушного пространства от ракетных и дроновых атак.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DW.

По словам генерального директора компании Гельмута Рауха, в настоящее время в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T, и государство заинтересовано в дальнейшем наращивании количества таких систем.

На фоне роста спроса Diehl Defence планирует значительно расширить производственные мощности. Компания намерена увеличить выпуск огневых установок для IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. В среднесрочной перспективе, примерно в течение двух лет, производство планируют нарастить до 16 установок, а при дополнительных заказах — еще больше.

В 2026 году Diehl Defence рассчитывает изготовить до десяти огневых установок IRIS-T.

Кроме того компания работает над новой ракетой IRIS-T SLX с дальностью поражения до 80 километров. По словам Рауха, Германия уже выразила заинтересованность в разработке, а Египет оформил заказ. Ожидается, что ракета IRIS-T SLX поступит в серийное производство в 2029 году.

Напомним, в декабре Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, обещанные еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.

Автор:
Татьяна Гойденко