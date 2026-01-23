Запланована подія 2

Україна замовила у Diehl Defence 18 систем ППО IRIS-T

IRIS-T
Україна замовила 18 систем ППО IRIS-T

Україна замовила у німецької компанії Diehl Defence 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T, що має суттєво посилити можливості захисту повітряного простору від ракетних і дронових атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DW.

За словами генерального директора компанії Гельмута Рауха, наразі в Україні експлуатується дев’ять вогневих установок IRIS-T, і держава зацікавлена у подальшому нарощуванні кількості таких систем.

На тлі зростання попиту Diehl Defence планує суттєво розширити виробничі потужності. Компанія має намір збільшити випуск вогневих установок для систем IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. У середньостроковій перспективі, приблизно протягом двох років, виробництво планують наростити до 16 установок, а за умови додаткових замовлень — іще більше.

У 2026 році Diehl Defence розраховує виготовити до десяти вогневих установок IRIS-T.

Крім того, компанія працює над новою ракетою IRIS-T SLX із дальністю ураження до 80 кілометрів. За словами Рауха, Німеччина вже висловила зацікавленість у цій розробці, а Єгипет оформив замовлення. Очікується, що ракета IRIS-T SLX надійде в серійне виробництво у 2029 році.

Нагадаємо, у грудні Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні ще в серпні. Крім того, українська армія вже отримала дев'яту систему IRIS-T.

Автор:
Тетяна Гойденко