Украинцев ждут новые штрафы за нарушение ПДД
В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД. У водителей будут забирать права и конфисковать авто в пользу ВСУ за нетрезвое управление во время военного положения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в своем блоге на "Экономической правде".
По его словам, разработан законопроект, обеспечивающий усиление контроля за нетрезвым управлением – предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет транспортным средством в состоянии опьянения.
Какие еще идеи
Белошицкий отметил, что в очереди – еще ряд предусматривающих законопроектов:
- усиление ответственности за систематические нарушения ПДД – повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;
- требования к шинам – обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений – лишение прав;
- регулирование персонального электротранспорта – определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;
- скоростной режим – снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
- альтернативные инициативы – "система штрафных баллов" для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.
Новые штрафы
В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:
- дрифт – штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;
- превышение шума – штраф до 34 тыс. грн;
- нетрезвое управление – штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;
- управление в состоянии опьянения во время военного положения – возможность конфискации транспортного средства в пользу подразделений ВСУ.
Законодатели продолжают планомерно повышать размеры штрафов, руководствуясь простой философией: чем больнее ударит по карману, тем осторожнее водитель будет вести себя за рулем. Такая политика имеет четкую цель: радикально снизить аварийность на дорогах и сформировать новую культуру дисциплинированного вождения.
Delo.ua провело детальный анализ действующего законодательства и собрала самые актуальные данные о штрафы ПДД, которые сегодня реально угрожают украинским водителям за самые распространенные виды нарушений.