Украинцев ждут новые штрафы за нарушение ПДД

В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД. У водителей будут забирать права и конфисковать авто в пользу ВСУ за нетрезвое управление во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в своем блоге на "Экономической правде".

По его словам, разработан законопроект, обеспечивающий усиление контроля за нетрезвым управлением – предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

Какие еще идеи

Белошицкий отметил, что в очереди – еще ряд предусматривающих законопроектов:

усиление ответственности за систематические нарушения ПДД – повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;

требования к шинам – обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений – лишение прав;

регулирование персонального электротранспорта – определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;

скоростной режим – снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;

альтернативные инициативы – "система штрафных баллов" для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

Новые штрафы

В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:

дрифт – штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;

превышение шума – штраф до 34 тыс. грн;

нетрезвое управление – штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;

управление в состоянии опьянения во время военного положения – возможность конфискации транспортного средства в пользу подразделений ВСУ.

Законодатели продолжают планомерно повышать размеры штрафов, руководствуясь простой философией: чем больнее ударит по карману, тем осторожнее водитель будет вести себя за рулем. Такая политика имеет четкую цель: радикально снизить аварийность на дорогах и сформировать новую культуру дисциплинированного вождения.