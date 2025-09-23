Українців чекають нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

В Україні планують посилити відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У водіїв будуть забирати права та конфіскувати авто на користь ЗСУ за нетверезе керування під час воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у своєму блозі на "Економічній правді".

За його словами, розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням – передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Які ще ідеї

Білошицький зауважив, що у черзі – ще низка законопроєктів, які передбачають:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;

вимоги до шин – обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень – позбавлення прав;

регулювання персонального електротранспорту – визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;

швидкісний режим – зниження "нештрафованого порогу" з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

альтернативні ініціативи – "система штрафних балів" для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

Нові штрафи

В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:

дрифт – штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;

перевищення шуму – штраф до 34 тис. грн;

нетверезе керування – штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;

керування в стані сп’яніння під час воєнного стану – можливість конфіскації транспортного засобу на користь підрозділів ЗСУ.

Законодавці продовжують планомірно підвищувати розміри штрафів, керуючись простою філософією: чим болючіше вдарить по кишені, тим обережніше водій поводитиметься за кермом. Така політика має чітку мету: радикально зменшити аварійність на дорогах та сформувати нову культуру дисциплінованого водіння.