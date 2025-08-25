В Україні значно побільшало боргів за штрафи ПДР серед жінок

За перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення ПДР. Показник дещо знизився, але залишається значно вищим за довоєнний рівень. Київ на першому місці за кількістю проваджень, а серед боржників усе більше жінок. У 2025 році на них припадає вже 21% усіх справ — проти 8% напередодні повномасштабної війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, кількість боргів за несплату штрафів за порушення ПДР за перше півріччя 2025 року на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.

Серед боржників усе більше жінок

В "Опендатабот" зауважують, що від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково.

Частка жінок, які не сплатили штраф за порушення ПДР, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%.

Найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки — на них припадає 41% усіх проваджень.

Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.

В Україні сума боргу через несплачені штрафи за порушення ПДР перевищила 10 млрд грн.

В яких регіонах найбільше

Аналітики повідомляють, що серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує Київ — 12% або 43 654 провадження. Далі йдуть Дніпропетровщина — 36 879 (10%) та Одещина 29 502 (8%).

Уряд пропонує збільшити термін оплати штрафів за порушення ПДР

Наразі водії мають лише 10 днів для добровільної оплати штрафу.

Через короткий термін багато порушників не встигають здійснити платіж, що призводить до нарахування подвійного штрафу та збільшення кількості оскаржень.

Тому Кабінет міністрів України розробив законопроєкт, який покликаний підвищити ефективність виконання постанов про накладення штрафів за порушення ПДР, зафіксованих в автоматичному режимі, а також вирішення проблем із добровільною та примусовою сплатою таких штрафів.

Законопроєкт пропонує: