Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,49

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні значно побільшало боргів за штрафи ПДР серед жінок

жінка в авто
Фото: Freepik

За перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення ПДР. Показник дещо знизився, але залишається значно вищим за довоєнний рівень. Київ на першому місці за кількістю проваджень, а серед боржників усе більше жінок. У 2025 році на них припадає вже 21% усіх справ — проти 8% напередодні повномасштабної війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, кількість боргів за несплату штрафів за порушення ПДР за перше півріччя 2025 року на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.

Серед боржників усе більше жінок

В "Опендатабот" зауважують, що від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково.

Частка жінок, які не сплатили штраф за порушення ПДР, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%.

Найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки  — на них припадає 41% усіх проваджень.

Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.

Фото 2 — В Україні значно побільшало боргів за штрафи ПДР серед жінок

В Україні сума боргу через несплачені штрафи за порушення ПДР перевищила 10 млрд грн. 

В яких регіонах найбільше

Аналітики повідомляють, що серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує Київ — 12% або 43 654 провадження. Далі йдуть Дніпропетровщина — 36 879 (10%) та Одещина 29 502 (8%).

Фото 3 — В Україні значно побільшало боргів за штрафи ПДР серед жінок

Уряд пропонує збільшити термін оплати штрафів за порушення ПДР

Наразі водії мають лише 10 днів для добровільної оплати штрафу.

Через короткий термін багато порушників не встигають здійснити платіж, що призводить до нарахування подвійного штрафу та збільшення кількості оскаржень.

Тому Кабінет міністрів України розробив законопроєкт, який покликаний підвищити ефективність виконання постанов про накладення штрафів за порушення ПДР, зафіксованих в автоматичному режимі, а також вирішення проблем із добровільною та примусовою сплатою таких штрафів.

Законопроєкт пропонує:

  • збільшити строк для добровільної сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті;
  • збільшити строк для примусового виконання постанови з 30 днів до більш тривалого терміну, що наблизить його до загальних норм виконавчого провадження (три місяці).
Автор:
Світлана Манько