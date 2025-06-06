Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату з Одеси: яка сума

71 судова справа, де фігурують електросамокати, зафіксовано у 2024 році. Зазвичай за таке порушення штрафують на суму від 340 до 34 тис. грн та інколи позбавляють водійських прав. Найбільший штраф отримав чоловік, який кермував електросамокатом у нетверезому стані з Одеси.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що за рік справ з самокатами побільшало на 42%. Вже цьогоріч судовий реєстр налічує щонайменше 17 таких справ.

Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративні та 4 кримінальні справи. До порівняння, торік було 64 адміністративки та 7 кримінальних справ відповідно.

Які штрафи?

За даними аналітиків, максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п’яним. Суд призначив йому штраф на 34 тис. грн, а також зобов’язав сплатити судовий збір. Але якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали б позбавити прав.

Ще по 17 тис. грн штрафу отримали 17 людей за останні два роки. 15 з них кермували самокатом у стані алкогольного сп’яніння, ще двоє — наркотичного. Трьом особам заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

Електросамокати визнано транспортними засобами

Нагадаємо, що у 2023 року водіїв самокатів на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху — проте спеціальні правила для них досі не затверджені.

Як зазначає Микола Полюхович, член ради ГО "U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва)" з безпеки руху, окремих правил та відповідальності для водіїв електросамокатів досі немає. Цю колізію могли б вирішити законопроєкти, які вже довгий час знаходяться на розгляді Верховної Ради.

"Водіям електросамокатів не можна рухатись по тротуарах, для них наразі не передбачено рух велоінфраструктурою, якою можуть рухатись лише велосипедисти, що могло б бути доцільним через схожість їх характеристик. Тож самокатники мають рухатись виключно проїзною частиною, керуючись ПДР на загальних підставах, за порушення яких їх і притягають до відповідальності — адже транспортний засіб, обладнаний електродвигуном, є джерелом підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Враховуючи майже вільний доступ до керування електросамокатами, а також все більшу статистику притягнення до відповідальності поліцією та судами таких водіїв, дане питання потребує законодавчого врегулювання", — коментує Полюхович.

Через відсутність чіткої регуляції водії електросамокатів не можуть оформити поліс ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів), і у випадку вини в ДТП, повинні компенсувати шкоду іншим учасникам руху власним коштом.

Якщо в ДТП винний водій автомобіля, то страхове відшкодування потерпілому водію електросамоката покривається автоцивілкою (полісом ОСЦПВ) автомобіліста.

У випадку вини водія електросамоката врегулювання відбувається через суд. Якщо суд визнає винуватцем водія електросамоката, він компенсує збитки власнику пошкодженого авто в повному обсязі.