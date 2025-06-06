Максимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии получил водитель электросамоката из Одессы: какая сумма

71 судебное дело, где фигурируют электросамокаты, зафиксировано в 2024 году. Обычно за такое нарушение штрафуют на сумму от 340 до 34 тыс. грн и иногда лишают водительских прав. Наибольший штраф получил мужчина, управлявший электросамокатом в нетрезвом состоянии из Одессы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что за год дел с самокатами увеличилось на 42%. Уже в этом году судебный реестр насчитывает не менее 17 таких дел.

Обычно водители самокатов фигурируют в административных правонарушениях. Например, в этом году зафиксировано 13 административных и 4 уголовных дела. К сравнению, в прошлом году было 64 административки и 7 уголовных дел соответственно.

Какие штрафы?

По данным аналитиков, максимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии получил водитель электросамоката в Одессе в июне 2024 года. Оказалось, что у мужчины не было водительского удостоверения и не впервые катался на самокате пьяным. Суд назначил ему штраф в 34 тыс. грн, а также обязал уплатить судебный сбор. Но если бы у обвиняемого были водительские документы, за такое нарушение его должны были лишить прав.

Еще по 17 тыс. грн штрафа получили 17 человек за последние два года. 15 из них управляли самокатом в состоянии алкогольного опьянения, еще двое – наркотического. Трем лицам запретили управлять транспортными средствами в течение года.

Электросамокаты признаны транспортными средствами

Напомним, что в 2023 году водителей самокатов на уровне закона признали полноценными участниками дорожного движения, однако специальные правила для них до сих пор не утверждены.

Как отмечает Николай Полюхович, член совета ОО "U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева)" по безопасности движения, отдельных правил и ответственности для водителей электросамокатов до сих пор нет. Эту коллизию могли бы решить законопроекты, уже долгое время находящиеся на рассмотрении Верховной Рады.

"Водителям электросамокатов нельзя двигаться по тротуарам, для них пока не предусмотрено движение велоинфраструктурой, которой могут двигаться только велосипедисты, что могло бы быть целесообразным из-за схожести их характеристик. Поэтому самокатчики должны двигаться исключительно проезжей частью, руководствуясь ПДД на общих основаниях, за нарушение оборудованный электродвигателем, является источником повышенной опасности для других участников дорожного движения.

Из-за отсутствия четкой регуляции водители электросамокатов не могут оформить полис ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств), и в случае вины в ДТП должны компенсировать вред другим участникам движения за свой счет.

Если в ДТП виноват водитель автомобиля, то страховое возмещение потерпевшему водителю электросамоката покрывается автогражданкой (полисом ОСАГО) автомобилиста.

В случае вины водителя электросамоката урегулирование происходит через суд. Если суд признает виновником водителя электросамоката, он компенсирует ущерб владельцу поврежденного автомобиля в полном объеме.