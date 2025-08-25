В Украине значительно увеличилось количество долгов за штрафы ПДД среди женщин

За первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 375 810 дел из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД. Показатель несколько снизился, но остается значительно выше довоенного уровня. Киев на первом месте по количеству производств, а среди должников все больше женщин. В 2025 году на них приходится уже 21% всех дел против 8% накануне полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, количество долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД за первое полугодие 2025 года на треть больше, чем в 2023 году. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений увеличилось наиболее существенно, в 2,5 раза.

Среди должников все больше женщин

В "Опендатаботе" отмечают, что с начала полномасштабной войны не только увеличилось количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение водителей — как количественно, так и процентно.

Доля женщин, не уплативших штраф за нарушение ПДД, растет год к году. Если за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось только 8% производств, то в этом году это уже 21%.

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины — на них приходится 41% всех производств.

Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов из-за нарушения ПДД. Подавляющее большинство – 1,7 млн – приходится на мужчин.

В Украине сумма долга из-за невыплаченных штрафов за нарушение ПДД превысила 10 млрд грн.

В каких регионах больше всего

Аналитики сообщают, что среди регионов по нарушениям ПДД лидирует Киев — 12% или 43 654 производства. Далее следуют Днепропетровщина – 36 879 (10%) и Одесщина 29 502 (8%).

Правительство предлагает увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД

В настоящее время водители имеют только 10 дней для добровольной оплаты штрафа.

Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж, что приводит к начислению двойного штрафа и увеличению количества обжалований.

Поэтому Кабинет министров Украины разработал законопроект, призванный повысить эффективность выполнения постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, а также решение проблем с добровольной и принудительной уплатой таких штрафов.

Законопроект предлагает: