Украинцы активнее завозят автомобили: импорт легковушек вырос на 20%

С января по август 2025 г. в Украину было импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая таможенная стоимость импортируемых авто составила $3,7 млрд, что на 25% больше, чем в прошлом.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украину стала Германия — оттуда завезли почти 57 тыс. машин. В тройку лидеров также вошли США и Китай.

Топ-10 стран, из которых Украина импортирует легковые автомобили (январь-август 2025 года):

  • Германия - 56 939 ед.
  • США - 45 977 ед.
  • Китай - 27 142 ед.
  • Япония - 23 247 ед.
  • Южная Корея - 16 712 ед.
  • Франция - 16 396 ед.
  • Чехия - 12 951 ед.
  • Великобритания - 11 699 ед.
  • Мексика - 10 500 ед.
  • Словакия - 6 341 ед.

Добавим, в сентябре 2025 года украинцы подали на первую регистрацию 22,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, привезенных из-за границы. Это на 1,9% меньше, чем в августе, но на 40,2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко