Українці активніше завозять автомобілі: імпорт легковиків зріс на 20%

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна митна вартість імпортованих авто становила $3,7 млрд, що на 25% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легкових авто в Україну стала Німеччина — звідти завезли майже 57 тис. машин. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

Топ-10 країн, з яких Україна імпортує легкові автомобілі (січень–серпень 2025 року):

Німеччина — 56 939 од.

США — 45 977 од.

Китай — 27 142 од.

Японія — 23 247 од.

Південна Корея — 16 712 од.

Франція — 16 396 од.

Чехія — 12 951 од.

Велика Британія — 11 699 од.

Мексика — 10 500 од.

Словаччина — 6 341 од.

Додамо, у вересні 2025 року українці подали на першу реєстрацію 22,7 тисячі вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Це на 1,9% менше, ніж у серпні, однак на 40,2% більше, ніж у вересні 2024 року.