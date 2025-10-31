Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці активніше завозять автомобілі: імпорт легковиків зріс на 20%

авто
Імпорт легковиків зріс на 20% / Укравтопром

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна митна вартість імпортованих авто становила $3,7 млрд, що на 25% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легкових авто в Україну стала Німеччина — звідти завезли майже 57 тис. машин. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

Топ-10 країн, з яких Україна імпортує легкові автомобілі (січень–серпень 2025 року):

  • Німеччина — 56 939 од.
  • США — 45 977 од.
  • Китай — 27 142 од.
  • Японія — 23 247 од.
  • Південна Корея — 16 712 од.
  • Франція — 16 396 од.
  • Чехія — 12 951 од.
  • Велика Британія — 11 699 од.
  • Мексика — 10 500 од.
  • Словаччина — 6 341 од.

Додамо, у вересні 2025 року українці подали на першу реєстрацію 22,7 тисячі вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Це на 1,9% менше, ніж у серпні, однак на 40,2% більше, ніж у вересні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко