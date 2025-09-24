Запланована подія 2

Читати українською

Украинцы оформили более 20 тысяч кредитов "єОселя": кто воспользовался программой

Государство выдало более 20 000 кредитов по программе "еселя" / Freepik

Программа льготной ипотеки "єОселя" предоставила уже 20 024 квартир гражданам Украины. Общая сумма кредитов на сегодняшний день составляет 33,615 млрд грн. Наибольшая категория населения, воспользовавшаяся льготной программой — представители войск и силовых структур в возрасте в среднем 35 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЧАО "Укрфинжилье".

Из тех, кто оформил кредит по программе "єОселя", 51% военнослужащих и силовиков (10 124 человек). 26% -  лица разных профессий, не имеющих жилья (5142), 8% заемщиков - это медики (1528), 7% - педагоги (1490).

Также программой воспользовались 870 внутренне перемещенных лиц (4%), 468 ветеранов (2%) и 402 ученых (2%).

По данным "Укрфинжилья", 8 599 заемщиков – люди в возрасте 26-35 лет (44,2%) 6 532 человека – от 36 до 45 лет (33,6%), 1747 человек – в возрасте от 18 до 25 лет (9%).

Больше всего сделок заключили одинокие покупатели – 6 386 сделок (32,9%), а также семьи с одним ребенком – 6 067 сделок (31,2%). Следующие показатели семейного измерения выглядят так:

  • семья из двух человек - 3 904 соглашения (20,1%);
  • семья с двумя детьми - 2 767 сделок (14,2%);
  • семья с тремя детьми - 286 сделок (1,5%);
  • семья с четырьмя и более детьми — 23 сделки (0,1%).

Сообщается, что программа предоставила дом для 12 553 детей.

Также, 12132 сделки были оформлены на вторичную недвижимость. 6 098 соглашений касались уже введенных в эксплуатацию новостроек, 1 794 кредита было оформлено на жилье на стадии строительства.

Больше всего было приобретено недвижимости в Киеве и Киевской области (49,4% сделок).

  • Киевская область - 5 577 сделок (27,9%);
  • Киев - 4 313 сделки (21,5%);
  • Львовская область - 1 235 соглашения (6,2%);
  • Ивано-Франковская область - 923 соглашения (4,6%);
  • Одесская область - 913 сделок (4,6%).

Напомним, девелоперы считают популярную государственную программу "єОселя" неспособной решить проблемы всех украинцев, которые сегодня нуждаются в доступном жилье.

Также в прошлом году сообщалось о задержках финансирования по "єОселю".

Автор:
Ярослава Тюпка