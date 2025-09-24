Українці оформили понад 20 тисяч кредитів "єОселі": хто скористався програмою

Програма пільгової іпотеки “єОселя” надала вже 20 024 квартир громадянам України. Загальна сума кредитів на сьогодні складає 33,615 млрд грн. Найбільша категорія населення, що скористалась пільговою програмою - представники війська та силових структур у віці в середньому 35 років.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на ПрАТ "Укрфінжитло".

З тих, хто оформив кредит за програмою "єОселя", 51% військовослужбовців та силовиків (10 124 осіб). 26% - це особи різних професій, які не мають житло (5 142), 8% позичальників - це медики (1 528), 7% - освітяни (1 490).

Також програмою скористались 870 внутрішньо переміщених осіб (4%), 468 ветеранів (2%) та 402 науковці (2%).

За даними "Укрфінжитла", 8 599 позичальників - люди у віці 26-35 років (44,2%) 6 532 особи - від 36 до 45 років (33,6%), 1747 осіб - у віці від 18 до 25 років (9%).

Найбільше угод уклали самотні покупці - 6 386 угод (32,9%), а також родини з однією дитиною - 6 067 угод (31,2%). Наступні показники родинного виміру виглядають так:

сім’я з двох осіб — 3 904 угоди (20,1%);

сім’я з двома дітьми — 2 767 угод (14,2%);

сім’я з трьома дітьми — 286 угод (1,5%);

сім’я з чотирма й більше дітьми — 23 угоди (0,1%).

Повідомляється, що програма надала домівку для 12 553 дітей.

Також, 12 132 угоди були оформлені на вторинну нерухомість. 6 098 угод стосувались новобудов, що вже введені в експлуатацію, 1 794 кредити було оформлено на житло на стадії будівництва.

Найбільше було придбано нерухомості в Києві та Київській області (49,4% угод).

Київська область — 5 577 угод (27,9%);

Київ — 4 313 угоди (21,5%);

Львівська область — 1 235 угоди (6,2%);

Івано-Франківська область — 923 угоди (4,6%);

Одеська область — 913 угод (4,6%).

Нагадаємо, девелопери вважають популярну державну програму "єОселя" неспроможною вирішити проблеми всіх українців, які сьогодні потребують доступного житла.

Також у минулому році повідомлялось про затримки фінансування по “єОселі”.