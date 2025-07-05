Украинцы пока не готовы принимать экономических мигрантов из других стран, но все может быстро измениться – социолог Тимофей Брик

Известный украинский социолог, ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик рассказал, почему украинцы не готовы принимать экономических мигрантов из других стран, и что нужно, чтобы ситуация изменилась. Этот вопрос приобрел актуальность в условиях дефицита кадров во многих отраслях экономики на фоне невозвращения значительного количества украинских беженцев из-за границы.

Об этом Тимофей Брик рассказал в интервью Delo.ua.

Насколько украинцы готовы принимать иностранных экономических мигрантов

Ректор Киевской школы экономики отмечает, что в вопросе восприятия возможного привлечения в украинскую экономику иностранных мигрантов есть два ответа. Первый ответ касается позиции бизнеса, второй – общества в целом.

Что касается бизнеса – он уже готов: нанимать ветеранов, нанимать женщин на типичные мужские профессии, а также привлекать на работу иностранных мигрантов, говорит Брик.

"Мировозренчески бизнес уже к этому пришел, потому что им нужны люди. Но у бизнеса есть барьеры, они хотят это делать, но не могут. Что касается мигрантов, то здесь часто препятствием для их привлечения являются языковой барьер, а также многочисленные бюрократические препятствия", – объясняет собеседник издания.

Готово ли украинское общество? По словам Тимофея Брика, многие социологические данные свидетельствуют, что украинское общество достаточно консервативно по отношению к представителям других стран.

"С другой стороны, социальные привычки можно менять. Поэтому утверждать, что мы никогда к этому не придем, я не могу", – говорит социолог.

Что может быть фактором изменения отношения к иностранным мигрантам

Для украинцев очень важно, чтобы люди, принадлежащие к другим культурам или другим этническим группам, демонстрировали уважение к украинскому государству, языку и идентичности. Исследования свидетельствуют, что именно отношение к украинскому государству является определяющим для способности украинцев объединяться и чувствовать себя украинцами, говорит Брик.

Он приводит пример представителей украинского государства – крымских татар. Это отдельная этническая группа, которая, в частности, исповедует ислам. Но сейчас к крымским татарам в Украине относятся с максимальным уважением, они воспринимаются как часть украинской политической нации, они занимают очень важные политические должности, например Рустем Умеров (министр обороны – Ред.). Крымские поп-звезды выигрывают на песенном конкурсе "Евровидение". Крымский татарин Алим Алиев руководит культурным институтом "Украинский институт".

Если украинское государство сможет для новых мигрантов обеспечить такую интеграцию – чтобы они учили украинский язык, историю, демонстрировали свою лояльность, принадлежность к Украине – это будет помогать украинцам воспринимать их позитивно, уверен ректор Киевской школы экономики.

О том, как война изменила украинцев; как предотвратить дальнейшую утрату человеческого капитала; как возвращать украинцев домой и при чем здесь Министерство единства; как бизнес может стимулировать беженцев возвращаться и что это даст экономике; как меняется отношение к нашим мигрантам за границей и насколько Европа заинтересована в их возвращении домой; сколько реально украинцев могут вернуться в Украину, когда и при каких условиях – читайте в полной версии интервью Тимофея Брика для Delo.ua.