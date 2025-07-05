Українці наразі не готові приймати економічних мігрантів з інших країн, але все може швидко змінитись – соціолог Тимофій Брік

Відомий український соціолог, ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік розказав, чому наразі українці не готові приймати економічних мігрантів з інших країн, і що потрібно, щоб ситуація змінилась. Це питання набуло актуальності в умовах дефіциту кадрів в багатьох галузях економіки на тлі неповернення значної кількості українських біженців з-за кордону.

Про це Тимофій Брік розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Наскільки українці готові приймати іноземних економічних мігрантів

Ректор Київської школи економіки зазначає, що в питанні сприйняття можливого залучення в українську економіку іноземних мігрантів є дві відповіді. Перша відповідь стосується позиції бізнесу, друга – суспільства загалом.

Що стосується бізнесу – він вже готовий: наймати ветеранів, наймати жінок на типові чоловічі професії, а також залучати на роботу іноземних мігрантів, говорить Брік.

"Світоглядно бізнес вже до цього прийшов, бо їм потрібні люди. Але у бізнеса є бар’єри, вони хочуть це робити, але не можуть. Що стосується мігрантів, то тут часто перешкодою для їхнього залучення є мовний бар’єр, а також численні бюрократичні перешкоди", – пояснює співрозмовник видання.

Чи готове українське суспільство? За словами Тимофія Бріка, багато соціологічних даних свідчать, що українське суспільство доволі консервативне у ставленні до представників інших країн.

"З іншого боку, соціальні звички можна змінювати. Тож стверджувати, що ми ніколи до цього не прийдемо, я не можу", – каже соціолог.

Що може бути фактором зміни відношення до іноземних мігрантів

Для українців дуже важливо, щоб люди, які належать до інших культур або інших етнічних груп, демонстрували повагу до української держави, мови та ідентичності. Дослідження свідчать, що саме ставлення до української держави є визначальним для здатності українців об’єднуватися і відчувати себе українцями, каже Брік.

Він наводить приклад представників української держави – кримських татар. Це окрема етнічна група, яка, зокрема, сповідує іслам. Але зараз до кримських татар в Україні ставляться з максимальною повагою, їх сприймають як частину української політичної нації, вони займають дуже важливі політичні посади, наприклад Рустем Умєров (міністр оборони – Ред.). Кримські поп-зірки виграють на пісенному конкурсі "Євробачення". Кримський татарин Алім Алієв керує культурною інституцією "Український інститут".

Якщо українська держава зможе для нових мігрантів забезпечити таку інтеграцію – щоб вони вчили українську мову, історію, демонстрували свою лояльність, приналежність до України – то це допомагатиме українцям сприймати їх позитивно, упевнений ректор Київської школи економіки.

Про те, як війна змінила українців; як запобігти подальшим втратам людського капіталу; як повертати українців додому і до чого тут Міністерство єдності; як бізнес може стимулювати біженців повертатися і що це дасть економіці; як змінюється відношення до наших мігрантів за кордоном і наскільки Європа зацікавлена в їхньому поверненні додому; скільки реально українців можуть повернутися в Україну, коли і за яких умов, – читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Бріка для Delo.ua.