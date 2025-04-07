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Украинцы смогут пройти бесплатное профобучение: программы от Skills Alliance и Минэкономики
Более 70 стран и международных партнеров объединились в рамках инициативы Skills Alliance, чтобы инвестировать 700 млн евро в переквалификацию украинцев. Уже весной 2025 стартуют новые программы профессионального обучения при поддержке Минэкономики.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что известно о программах по переквалификации
- Обучение в Николаевской области – от Программы развития ООН (UNDP)
Жители Николаевской области могут пройти профессиональное обучение по техническим и медицинским направлениям.
С 21 апреля по 12 мая в Николаевском центре профессионально-технического образования будут продолжаться двухнедельные курсы по получению микроквалификации по специальности "младшая медицинская сестра". Программа рассчитана на 15 участников. Подробности и регистрация по ссылке.
С 30 апреля – 30 июня – двухмесячное обучение в Снегиревском профессиональном лицее по специальностям плиточника, маляра и штукатура.
Обучение пройдет до 45 участников (по 15 в каждой профессии). Подробности и регистрация по ссылке.
- Projector Foundation – онлайн-курсы для женщин в креативных индустриях
Проект направлен на предоставление 80 украинкам — преимущественно из сельской местности, пострадавших регионов, внутренне перемещенных общин и семей военных навыков и квалификаций, необходимых для профессионального развития в сферах креативных индустрий и IТ.
Бесплатное обучение для 80 украинок в сфере графического дизайна, UX/UI, копирайтинга и вебразработки.
Программа предусматривает обучение по направлениям:
- SMM.
- Копирайтинг (начальный уровень).
- Графический дизайн (начальный уровень).
- ИТ-проектный менеджмент.
Продолжительность: май – сентябрь 2025 года.
Обучение реализуется Projector Foundation и является частью инициативы Building Economic Resilience of Conflict-Affected Communities, внедряемой в Украине ITC.
- Профессиональное обучение от Robert Bosch Ltd. в Киеве
Программа обучения для специалистов СТО. Каждый курс – это практическое обучение с фокусом на современных технологиях обслуживания авто.
Локация: Киев или онлайн.
Контакт для информации: Александр Симаков, [email protected].
Учебные возможности в апреле включают ряд практических программ для тех, кто стремится получить или обновить технические навыки:
- Оборудование и ПО : работа с программным обеспечением ESI[tronic], автосканерами Bosch, мультиметрами и мотортестерами; диагностика автомобильных датчиков; ремонт дизельных инжекторов на стенде Bosch DCI 200.
- Тормозные системы : обучение по ремонту и обслуживанию тормозных систем легковых автомобилей.
- Автомеханика : обслуживание двигателя, подвески, ходовой части, систем вождения; замена масла, фильтров, свеч; регулировка углов наклона колес, работа с ГРМ.
- Диагностика грузовой техники : работа с системным тестером KTS Truck для диагностики грузового транспорта и спецтехники.
Учебные программы, запланированные на май, охватывают как технические, так и управленческие направления.
- Электроника комфорта: обслуживание климатических систем автомобиля, светотехнического оборудования, систем ADAS и регулировка фар.
- Бизнес-тренинги: курс по эффективному приему автомобиля в сервис – для повышения качества обслуживания клиентов и внутренних процессов.
Справочно
Skills Alliance был создан во время Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024, которая состоялась в июне 2024 года в Берлине.
Среди участников более 70 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества.
Цель инициативы предоставить возможность переквалификации или повышения квалификации украинцев. В ближайшие три года на эти нужды планируют выделить 700 млн евро.
Дефицит рабочих рук
Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.