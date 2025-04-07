Українці зможуть пройти безкоштовне профнавчання: програми від Skills Alliance і Мінекономіки

Понад 70 країн та міжнародних партнерів об’єдналися в межах ініціативи Skills Alliance, аби інвестувати 700 млн євро у перекваліфікацію українців. Уже навесні 2025 року стартують нові програми професійного навчання за підтримки Мінекономіки.

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Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про програми з перекваліфікації

Навчання у Миколаївській області – від Програми розвитку ООН (UNDP)

Жителі Миколаївської області можуть пройти професійне навчання за технічними та медичними напрямами.

З 21 квітня по 12 травня у Миколаївському центрі професійно-технічної освіти триватимуть двотижневі курси з отримання мікрокваліфікації за спеціальністю "молодша медична сестра". Програма розрахована на 15 учасників. Деталі та реєстрація за посиланням.

З 30 квітня – 30 червня – двомісячне навчання у Снігурівському професійному ліцеї за спеціальностями плиточника, маляра та штукатура.

Навчання пройдуть до 45 учасників (по 15 у кожній професії). Деталі та реєстрація за посиланням.

Projector Foundation – онлайн-курси для жінок у креативних індустріях

Проєкт спрямований на надання 80 українкам — переважно з сільської місцевості, постраждалих регіонів, внутрішньо переміщених громад і родин військових — навичок і кваліфікацій, необхідних для професійного розвитку у сферах креативних індустрій та ІТ.

Безкоштовне навчання для 80 українок у сферах графічного дизайну, UX/UI, копірайтингу та веброзробки.

Програма передбачає навчання за напрямами:

SMM

Копірайтинг (початковий рівень)

Графічний дизайн (початковий рівень)

ІТ-проєктний менеджмент

Тривалість: травень - вересень 2025.

Навчання реалізується Projector Foundation і є частиною ініціативи Building Economic Resilience of Conflict-Affected Communities, яку в Україні впроваджує ITC.

Професійне навчання від Robert Bosch Ltd. у Києві

Програма навчання для фахівців СТО. Кожен курс — це практичне навчання з фокусом на сучасні технології обслуговування авто.

Локація: Київ або онлайн.

Контакт для інформації: Олександр Сімаков, [email protected]

Навчальні можливості у квітні включають низку практичних програм для тих, хто прагне здобути чи оновити технічні навички:

Обладнання та ПЗ : робота з програмним забезпеченням ESI[tronic], автосканерами Bosch, мультиметрами та мотортестерами; діагностика автомобільних датчиків; ремонт дизельних інжекторів на стенді Bosch DCI 200.

: робота з програмним забезпеченням ESI[tronic], автосканерами Bosch, мультиметрами та мотортестерами; діагностика автомобільних датчиків; ремонт дизельних інжекторів на стенді Bosch DCI 200. Гальмівні системи : навчання з ремонту та обслуговування гальмівних систем легкових автомобілів.

: навчання з ремонту та обслуговування гальмівних систем легкових автомобілів. Автомеханіка : обслуговування двигуна, підвіски, ходової частини, систем кермування; заміна масла, фільтрів, свічок; регулювання кутів нахилу коліс, робота з ГРМ.

: обслуговування двигуна, підвіски, ходової частини, систем кермування; заміна масла, фільтрів, свічок; регулювання кутів нахилу коліс, робота з ГРМ. Діагностика вантажної техніки: робота з системним тестером KTS Truck для діагностики вантажного транспорту та спецтехніки.

Навчальні програми, заплановані на травень, охоплюють як технічні, так і управлінські напрямки

Електроніка комфорту : обслуговування кліматичних систем автомобіля, світлотехнічного обладнання, систем ADAS та регулювання фар.

: обслуговування кліматичних систем автомобіля, світлотехнічного обладнання, систем ADAS та регулювання фар. Бізнес-тренінги: курс з ефективного прийому автомобіля в сервіс — для підвищення якості обслуговування клієнтів і внутрішніх процесів.

Довідково

Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні 2024 року у Берліні.

Серед учасників понад 70 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти.

Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

Дефіцит робочих рук

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.