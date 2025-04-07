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Українці зможуть пройти безкоштовне профнавчання: програми від Skills Alliance і Мінекономіки
Понад 70 країн та міжнародних партнерів об’єдналися в межах ініціативи Skills Alliance, аби інвестувати 700 млн євро у перекваліфікацію українців. Уже навесні 2025 року стартують нові програми професійного навчання за підтримки Мінекономіки.
Про це інформує пресслужба відомства.
Що відомо про програми з перекваліфікації
- Навчання у Миколаївській області – від Програми розвитку ООН (UNDP)
Жителі Миколаївської області можуть пройти професійне навчання за технічними та медичними напрямами.
З 21 квітня по 12 травня у Миколаївському центрі професійно-технічної освіти триватимуть двотижневі курси з отримання мікрокваліфікації за спеціальністю "молодша медична сестра". Програма розрахована на 15 учасників. Деталі та реєстрація за посиланням.
З 30 квітня – 30 червня – двомісячне навчання у Снігурівському професійному ліцеї за спеціальностями плиточника, маляра та штукатура.
Навчання пройдуть до 45 учасників (по 15 у кожній професії). Деталі та реєстрація за посиланням.
- Projector Foundation – онлайн-курси для жінок у креативних індустріях
Проєкт спрямований на надання 80 українкам — переважно з сільської місцевості, постраждалих регіонів, внутрішньо переміщених громад і родин військових — навичок і кваліфікацій, необхідних для професійного розвитку у сферах креативних індустрій та ІТ.
Безкоштовне навчання для 80 українок у сферах графічного дизайну, UX/UI, копірайтингу та веброзробки.
Програма передбачає навчання за напрямами:
- SMM
- Копірайтинг (початковий рівень)
- Графічний дизайн (початковий рівень)
- ІТ-проєктний менеджмент
Тривалість: травень - вересень 2025.
Навчання реалізується Projector Foundation і є частиною ініціативи Building Economic Resilience of Conflict-Affected Communities, яку в Україні впроваджує ITC.
- Професійне навчання від Robert Bosch Ltd. у Києві
Програма навчання для фахівців СТО. Кожен курс — це практичне навчання з фокусом на сучасні технології обслуговування авто.
Локація: Київ або онлайн.
Контакт для інформації: Олександр Сімаков, [email protected]
Навчальні можливості у квітні включають низку практичних програм для тих, хто прагне здобути чи оновити технічні навички:
- Обладнання та ПЗ: робота з програмним забезпеченням ESI[tronic], автосканерами Bosch, мультиметрами та мотортестерами; діагностика автомобільних датчиків; ремонт дизельних інжекторів на стенді Bosch DCI 200.
- Гальмівні системи: навчання з ремонту та обслуговування гальмівних систем легкових автомобілів.
- Автомеханіка: обслуговування двигуна, підвіски, ходової частини, систем кермування; заміна масла, фільтрів, свічок; регулювання кутів нахилу коліс, робота з ГРМ.
- Діагностика вантажної техніки: робота з системним тестером KTS Truck для діагностики вантажного транспорту та спецтехніки.
Навчальні програми, заплановані на травень, охоплюють як технічні, так і управлінські напрямки
- Електроніка комфорту: обслуговування кліматичних систем автомобіля, світлотехнічного обладнання, систем ADAS та регулювання фар.
- Бізнес-тренінги: курс з ефективного прийому автомобіля в сервіс — для підвищення якості обслуговування клієнтів і внутрішніх процесів.
Довідково
Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні 2024 року у Берліні.
Серед учасників понад 70 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти.
Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.
Дефіцит робочих рук
Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.