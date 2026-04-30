Украинцы стали есть больше устриц: продажи выросли в 14 раз

Начиная с 2014 года, украинцы увеличили потребление устриц в четырнадцать раз. В 2025 году было продано в ресторанах "Черноморка" 17-18 млн штук. А в Польше продажи устриц с 2022 года выросли в четыре раза – до 20 млн штук в 2025 году.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала совладелица ресторанов морепродуктов "Черноморка" Ольга Копылова.

По ее словам, сеть начала продавать устрицы в Молдавии в 2022 году. С этого времени общие продажи этого товара в стране выросли втрое — с 5 до 15 тонн.

"В основном это наши продажи, потому что в этой стране мало кто еще продает устрицы", - отметила Копылова.

"В Украине рынок потребления устриц с 2014 года, когда мы открыли первый ресторан, увеличился в 12 раз - до 17-18 млн.штук в 2025-м году. Мы меняем рынок и показываем, что некоторые товары, ранее считавшиеся премиумом, действительно доступны среднему классу", - .

Отметим, что в 2025 году "Черноморка" продала миллионы устриц и увеличила доходы на 27%, хотя зимой теряла до половины посетителей из-за блекаутов. Компания уже выросла в 51 ресторан, инвестировала €1 млн в собственную ферму в Хорватии и готовится открыть еще 17 заведений в Европе. Как сети удается одновременно снижать цены, масштабироваться и менять целый рынок морепродуктов читайте в интервью совладелице Ольги Копыловой для Delo.ua.