Українці стали їсти більше устриць: продажі зросли в 14 разів

Починаючи з 2014 року українці збільшили споживання устриць у чотирнадцять разів. У 2025 році було продано в ресторанах “Чорноморка” 17-18 млн штук. А у Польщі продажі устриць із 2022 року зросли в чотири рази - до 20 млн штук в 2025 році.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла співвласниця ресторанів морепродуктів "Чорноморка" Ольга Копилова.

За її словами, мережа почала продавати устриці в Молдові у 2022 році. З того часу загальні продажі цього товару в країні зросли втричі — із 5 до 15 тонн.

"В основному це наші продажі, бо в цій країні мало хто ще продає устриці", - зазначила Копилова.

Вона додала, що у Польщі продажі устриць із 2022 року зросли в чотири рази - до 20 млн. штук в 2025 році.

"В Україні ринок споживання устриць із 2014 року, коли ми відкрили перший ресторан, збільшився в 12 разів - до 17-18 млн.штук в 2025-му році. Ми змінюємо ринок і показуємо, що деякі товари, які раніше вважалися преміумом, насправді доступні середньому класу", - .

Зауважимо, у 2025 році "Чорноморка" продала мільйони устриць і збільшила доходи на 27%, хоча взимку втрачала до половини відвідувачів через блекаути. Компанія вже виросла до 51 ресторану, інвестувала €1 млн у власну ферму в Хорватії і готується відкрити ще 17 закладів у Європі. Як мережі вдається одночасно знижувати ціни, масштабуватися і змінювати цілий ринок морепродуктів — читайте в інтерв’ю співвласниці Ольги Копилової для Delo.ua.