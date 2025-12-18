Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы стали меньше оформлять "Зеленую карту": за 11 месяцев – более 1,3 млн договоров

ДТП, автомобиль, женщина
Украинцы стали меньше оформлять "Зеленую карту" / Freepik

За январь-ноябрь 2025 года украинские водители оформили 1 308 377 страховых сертификатов "Зеленая карта". Это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Общая сумма страховых премий также несколько снизилась до 5 млрд грн (минус 3,9%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Почему спрос на страхование падает?

Аналитики выделяют две основные причины такой тенденции:

  1. Длительное пребывание за границей. Многие украинцы уже долгое время живут в странах Европы и реже пересекают границу.
  2. Изменение правил регистрации. В ряде стран иностранцев обязали ставить автомобиль на местный учет. Это автоматически означает переход на местное страхование вместо украинской "Зеленой карты".

Возмещение по ДТП

Несмотря на всеобщее снижение количества аварий по вине украинцев (на 8,5%), цифры все равно остаются высокими. За 11 месяцев 2025 года было зафиксировано 13290 ДТП. По этим случаям украинские страховые компании уже выплатили пострадавшим более 46 млн. евро.

Важно понимать, что одна авария в Европе может стоить дороже десятка ДТП в Украине. Суммы возмещений не фиксированы — они зависят от лимитов страны, где произошел инцидент.

В большинстве стран ЕС лимиты ответственности достигают миллионов евро. Поэтому отдельные выплаты за серьезные ДТП могут легко превышать 100 000 евро. В таких ситуациях "Зеленая карта" становится единственным надежным щитом, спасающим водителя от финансового краха.

Для чего нужна "Зеленая карта"

"Зеленая карта" — это международный страховой сертификат, который защищает водителя от финансовых последствий ДТП, вызванного по его вине, и гарантирует компенсацию ущерба третьим лицам в 47 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда за границу на собственном автомобиле - без нее пересечь границу невозможно.

Напомним, по итогам января-сентября 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 миллионов евро в качестве возмещения пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных водителями, которые имели действующий международный сертификат "Зеленая карта".

Автор:
Татьяна Ковальчук