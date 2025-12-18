Украинцы стали меньше оформлять "Зеленую карту": за 11 месяцев – более 1,3 млн договоров

За январь-ноябрь 2025 года украинские водители оформили 1 308 377 страховых сертификатов "Зеленая карта". Это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Общая сумма страховых премий также несколько снизилась до 5 млрд грн (минус 3,9%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Почему спрос на страхование падает?

Аналитики выделяют две основные причины такой тенденции:

Длительное пребывание за границей. Многие украинцы уже долгое время живут в странах Европы и реже пересекают границу. Изменение правил регистрации. В ряде стран иностранцев обязали ставить автомобиль на местный учет. Это автоматически означает переход на местное страхование вместо украинской "Зеленой карты".

Возмещение по ДТП

Несмотря на всеобщее снижение количества аварий по вине украинцев (на 8,5%), цифры все равно остаются высокими. За 11 месяцев 2025 года было зафиксировано 13290 ДТП. По этим случаям украинские страховые компании уже выплатили пострадавшим более 46 млн. евро.

Важно понимать, что одна авария в Европе может стоить дороже десятка ДТП в Украине. Суммы возмещений не фиксированы — они зависят от лимитов страны, где произошел инцидент.

В большинстве стран ЕС лимиты ответственности достигают миллионов евро. Поэтому отдельные выплаты за серьезные ДТП могут легко превышать 100 000 евро. В таких ситуациях "Зеленая карта" становится единственным надежным щитом, спасающим водителя от финансового краха.

Для чего нужна "Зеленая карта"

"Зеленая карта" — это международный страховой сертификат, который защищает водителя от финансовых последствий ДТП, вызванного по его вине, и гарантирует компенсацию ущерба третьим лицам в 47 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда за границу на собственном автомобиле - без нее пересечь границу невозможно.

Напомним, по итогам января-сентября 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 миллионов евро в качестве возмещения пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных водителями, которые имели действующий международный сертификат "Зеленая карта".