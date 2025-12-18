Українці стали менше оформлювати "Зелену картку": за 11 місяців – понад 1,3 млн договорів

За січень-листопад 2025 року українські водії оформили 1 308 377 страхових сертифікатів "Зелена картка". Це на 4,3% менше, ніж минулого року. Загальна сума страхових премій також дещо знизилася — до 5 млрд грн (мінус 3,9%).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Чому попит на страхування падає?

Аналітики виділяють дві основні причини такої тенденції:

Тривале перебування за кордоном. Багато українців уже тривалий час живуть у країнах Європи й рідше перетинають кордон. Зміна правил реєстрації. У низці країн іноземців зобов’язали ставити авто на місцевий облік. Це автоматично означає перехід на місцеве страхування замість української "Зеленої картки".

Відшкодування за ДТП

Попри загальне зниження кількості аварій з вини українців (на 8,5%), цифри все одно залишаються високими. За 11 місяців 2025 року було зафіксовано 13 290 ДТП. За цими випадками українські страхові компанії вже виплатили потерпілим понад 46 млн євро.

Важливо розуміти, що одна аварія в Європі може коштувати дорожче, ніж десяток ДТП в Україні. Суми відшкодувань не є фіксованими — вони залежать від лімітів країни, де стався інцидент.

У більшості країн ЄС ліміти відповідальності сягають мільйонів євро. Саме тому окремі виплати за серйозні ДТП можуть легко перевищувати 100 000 євро. У таких ситуаціях "Зелена картка" стає єдиним надійним щитом, що рятує водія від фінансового краху.

Для чого потрібна "Зелена картка"

"Зелена картка" — це міжнародний страховий сертифікат, який захищає водія від фінансових наслідків ДТП, спричиненої з його вини, та гарантує компенсацію збитків третім особам у 47 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Наявність "Зеленої картки" є обов’язковою умовою для виїзду за кордон на власному автомобілі — без неї перетнути кордон неможливо.

Нагадаємо, за підсумками січня-вересня 2025 року українські страхові компанії виплатили понад 38,9 мільйонів євро як відшкодування потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) за кордоном, спричинених водіями, які мали чинний міжнародний сертифікат "Зелена картка".