Украинцы уплатили 8,7 млрд грн налога на недвижимость: в каких регионах больше всего

В январе-августе 2025 года украинцы уплатили почти 8,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 1,6 млрд грн или на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, лидируют в уплате налога на недвижимость следующие регионы:

Киев – 1,74 млрд грн,

Киевская область – 0,86 млрд грн,

Днепропетровская область – 0,84 млрд грн,

Одесская область – 0,83 млрд. грн.

Всего за январь-август налог на недвижимость платили 740 тыс. плательщиков.

Налог на недвижимость

В ГНС отмечают, что в 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

Налог на недвижимость платят физические лица – владельцы:

квартир площадью более 60 кв. м;

домов площадью более 120 кв. м;

других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

Заметим, в течение января-июля 2025 украинцы уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.