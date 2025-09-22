Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы уплатили 8,7 млрд грн налога на недвижимость: в каких регионах больше всего

Налог на недвижимость
8,7 млрд грн налога на недвижимость: уплата за январь – август выросла почти на 22%

В январе-августе 2025 года украинцы уплатили почти 8,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 1,6 млрд грн или на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, лидируют в уплате налога на недвижимость следующие регионы:

  • Киев – 1,74 млрд грн,
  • Киевская область – 0,86 млрд грн,
  • Днепропетровская область – 0,84 млрд грн,
  • Одесская область – 0,83 млрд. грн.

Всего за январь-август налог на недвижимость платили 740 тыс. плательщиков.

Налог на недвижимость

В ГНС отмечают, что в 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

Налог на недвижимость платят физические лица – владельцы:

  • квартир площадью более 60 кв. м;
  • домов площадью более 120 кв. м;
  • других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

В ГНС напомнили, что получить профессиональные консультации по налоговой тематике можно в Офисах налоговых консультантов. Они работают в 20 регионах Украины и помогут разобраться в налоговых вопросах, получить профессиональный совет и избежать нарушений законодательства.

Заметим, в течение января-июля 2025 украинцы уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Светлана Манько