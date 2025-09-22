Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці сплатили 8,7 млрд грн податку на нерухомість: в яких регіонах найбільше

Податок на нерухомість
8,7 млрд грн податку на нерухомість: сплата за січень – серпень зросла майже на 22 %

Протягом січня -серпня 2025 року українці сплатили майже 8,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 1,6 млрд грн або на 22 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними відомства, лідирують у сплаті податку на нерухомість такі регіони:

  • Київ – 1,74 млрд грн, 
  • Київська область – 0,86 млрд грн, 
  • Дніпропетровська область – 0,84 млрд грн, 
  • Одеська область – 0,83 млрд грн.

Загалом протягом січня – серпня податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.

Податок на нерухомість

У ДПС зауважують, що у 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік. 

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники:

  •  квартир площею понад 60 кв. м;  
  • будинків площею понад 120 кв. м;  
  • інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів. 

У ДПС нагадали, що отримати фахові консультації з податкової тематики можна в Офісах податкових консультантів. Вони працюють у 20 регіонах України і допоможуть  розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства. 

Зауважимо, протягом січня-липня 2025 року українці сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автор:
Світлана Манько