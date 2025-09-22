Українці сплатили 8,7 млрд грн податку на нерухомість: в яких регіонах найбільше

Протягом січня -серпня 2025 року українці сплатили майже 8,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 1,6 млрд грн або на 22 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними відомства, лідирують у сплаті податку на нерухомість такі регіони:

Київ – 1,74 млрд грн,

Київська область – 0,86 млрд грн,

Дніпропетровська область – 0,84 млрд грн,

Одеська область – 0,83 млрд грн.

Загалом протягом січня – серпня податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.

Податок на нерухомість

У ДПС зауважують, що у 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У ДПС нагадали, що отримати фахові консультації з податкової тематики можна в Офісах податкових консультантів. Вони працюють у 20 регіонах України і допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Зауважимо, протягом січня-липня 2025 року українці сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.