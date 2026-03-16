Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы в феврале купили почти 2,7 тысячи подержанных авто из США

автомобили
Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили / Depositphotos

В феврале украинцы приобрели почти 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, спрос на такие автомобили уменьшился на 16%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю импортируемых машин составляли автомобили с бензиновыми двигателями. На них пришлось около 60 процентов от общего количества. Электромобили заняли 16% рынка.

Доля гибридных моделей составляла 14%, дизельных – 6%. Еще 4% пришлись на автомобили с газобаллонным оборудованием.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших в феврале украинский автопарк, составлял около семи лет.

Самой популярной моделью среди таких автомобилей стал Ford Escape. За месяц украинцы приобрели 326 таких автомобилей.

В пятерку самых популярных также вошли BMW X3, BMW X5, Nissan Rogue и Jeep Cherokee. Их показатели продаж составили соответственно 234, 203, 193 и 162 автомобиля.

Заметим, среди украинцев, покупающих подержанные автомобили, около 25% выбирают авто, ввезенные из-за рубежа, пользуясь услугами компаний, специализирующихся на подборе и доставке таких машин. Средний возраст этих автомобилей составляет более 5 лет, а более половины (52%) составляют электромобили.

Автор:
Татьяна Гойденко