Українці у лютому купили майже 2,7 тисячі вживаних авто зі США

У лютому українці придбали майже 2,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року попит на такі автомобілі зменшився на 16%.

Найбільшу частку імпортованих машин становили автомобілі з бензиновими двигунами. На них припало близько 60 відсотків від загальної кількості. Електромобілі зайняли 16% ринку.

Частка гібридних моделей становила 14%, дизельних — 6 %. Ще 4 % припали на автомобілі з газобалонним обладнанням.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у лютому поповнили український автопарк, становив близько семи років.

Найпопулярнішою моделлю серед таких авто став Ford Escape. Упродовж місяця українці придбали 326 таких автомобілів.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли BMW X3, BMW X5, Nissan Rogue та Jeep Cherokee. Їхні показники продажів становили відповідно 234, 203, 193 та 162 автомобілі.

Зауважимо, серед українців, які купують вживані автомобілі, близько 25% обирають авто, ввезені з-за кордону, користуючись послугами компаній, що спеціалізуються на підборі та доставці таких машин. Середній вік цих автомобілів становить понад 5 років, а більше як половину (52%) — складають електромобілі.