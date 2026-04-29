Украине нужно будет до $800 млрд на восстановление – Всемирный банк

Украине для послевоенного восстановления экономики понадобится ориентировочно 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самая большая финансовая нагрузка придется на первые пять лет, когда потребности могут достигнуть около 360 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический материал международной компании стратегического управления McKinsey&Company, созданный совместно с представителями Всемирного банка.

Согласно оценкам, только в первые пять лет объем необходимого финансирования может составить примерно 360 млрд долларов. В то же время, государственные ресурсы и помощь международных партнеров не смогут полностью покрыть эти потребности, поэтому ключевую роль должен сыграть частный капитал.

Однако главным препятствием для инвесторов остаются высокие риски. Речь идет, в частности, о макроэкономической нестабильности, валютных колебаниях, военных угрозах и низком кредитном рейтинге страны. В результате многие потенциальные проекты остаются без финансирования или сталкиваются с слишком высокой стоимостью кредитов.

Эксперты отмечают, что для активизации инвестиций необходимо применять механизмы так называемого снижения рисков (derisking). Среди них гарантии международных финансовых учреждений, страхование военных и политических рисков, а также инструменты покрытия валютных колебаний.

В материале говорится, что такие подходы могут существенно удешевить финансирование и сделать больше инфраструктурных и экономических проектов привлекательными для инвесторов.

В то же время нынешняя система поддержки имеет ограничения: она часто ориентирована на меньшие проекты, предусматривает сложные процедуры и не обеспечивает достаточно инструментов для управления рисками.

Аналитики также отмечают необходимость проведения реформ в финансовом секторе, подготовки качественного портфеля инвестиционных проектов и создания эффективной системы координации восстановления.

Эксперты отмечают, что подготовку к масштабной реконструкции нужно активизировать уже сейчас, чтобы после завершения войны быстро запустить экономическое восстановление и привлечь частный капитал.

Напомним, Польша, Финляндия, Франция и Чехия при поддержке Европейской Комиссии профинансируют украинские инициативы, имеющие как гражданское, так и стратегическое оборонное значение. Общий объем инвестиционного пакета составляет 175 млн. евро.