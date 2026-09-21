Украинская киберполиция разоблачила схему с криптоактивами на $655 000

Украинская киберполиция вместе с правоохранительными органами Чехии разоблачила аферу с инвестициями в криптоактивы. В рамках международной операции в Праге провели обыски в доме подозреваемого, который обманул мужчину более чем на $655 000.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год злоумышленник убеждал потерпевшего вкладывать деньги в криптовалюту, обещая пассивный доход.

Вырученные средства конвертировались и перечислялись на криптогаманцы, которые фактически контролировал мошенник. Чтобы скрыть происхождение денег и усложнить их отслеживание, он постоянно перемещал активы между разными сервисами и криптовалютными переключателями.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого в Праге изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, аппаратные криптогаманцы, носители информации, банковские карты и финансовые документы.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине накрыли масштабную сеть фейковых криптообменников, обворовавших людей по всей стране. Под видом легального бизнеса аферисты просто забирали у клиентов наличные деньги, а не отдавали ничего — во время обысков у них изъяли более 20 миллионов гривен.