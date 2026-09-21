Українська кіберполіція викрила схему з криптоактивами на $655 000

Українська кіберполіція разом із правоохоронними органами Чехії викрила аферу з інвестиціями у криптоактиви. У межах міжнародної операції в Празі провели обшуки в помешканні підозрюваного, який ошукав чоловіка на понад $655 000.

Як пише Dilo, про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік зловмисник переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалюту, обіцяючи пасивний дохід.

Отримані кошти конвертувалися та перераховувалися на криптогаманці, які фактично контролював шахрай. Щоб приховати походження грошей та ускладнити їхнє відстеження, він постійно переміщував активи між різними сервісами та криптовалютними тумблерами.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного в Празі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, носії інформації, банківські картки та фінансові документи.

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За це передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні накрили масштабну мережу фейкових криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Під виглядом легального бізнесу аферисти просто забирали у клієнтів готівку, а натомість не віддавали нічого — під час обшуків у них вилучили понад 20 мільйонів гривень.