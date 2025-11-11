Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская компания Ajax Systems открыла завод во Вьетнаме

Ajax Systems открыла завод во Вьетнаме
Компания Ajax Systems открыла завод во Вьетнаме более чем на тысячу рабочих мест.

Украинская компания Ajax Systems, производитель профессиональных систем безопасности, открыла новый завод в городе Ханой во Вьетнаме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Ajax Systems.

Что известно о новом производстве

Отмечается, что на заводе площадью 8300 м 2 будут производить все линейки устройств компании, а в течение года там будет создано более 1000 рабочих мест.

Ajax Systems отмечают, что новый завод позволит расширить и диверсифицировать производственные мощности для укрепления позиций компаний в мире.

Учредитель и председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский объяснил, что компания избрала Вьетнам, ведь у страны есть благоприятные условия для ведения производственного бизнеса, квалифицированных специалистов, развитые индустриальные парки, широкая сеть поставщиков.

Фото 2 — Украинская компания Ajax Systems открыла завод во Вьетнаме
На заводе создадут более 1000 рабочих мест

Ajax Systems отмечает, что и дальше будет развивать существующее производство в Украине и Турции. В Украине разработка продуктов проходит в трех R&D центрах: Киеве, Львове и Виннице.

О Ajax Systems

Ajax Systems   — украинская международная компания, основанная в 2011 году, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных и проводных систем безопасности дома и бизнеса. К ключевым решениям относится профессиональная система Ajax, включающая датчики против воровства, пожаров, затоплений, а также устройства для управления электропитанием.

Сегодня в портфеле Ajax Systems – более 135 устройств: датчики, центральные хабы, клавиатуры, "умные" розетки, системы видеонаблюдения. Управление осуществляется через мобильные и компьютерные приложения для iOS, Android, MacOS и Windows.

Основной офис и производство компании находятся в Киеве, однако после начала полномасштабного вторжения часть производства перенесли на запад Украины, а также открыли завод в Турции.

Продукция Ajax Systems представлена в более чем 187 странах мира.

Напомним, в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского открыли лабораторию по конструированию и робототехнике, созданную компанией Ajax Systems в партнерстве с университетом. Это уже пятое образовательное пространство в рамках общей программы, направленной на развитие практических навыков будущих инженеров.

Автор:
Светлана Манько