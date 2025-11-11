Украинская компания Ajax Systems открыла завод во Вьетнаме

Украинская компания Ajax Systems, производитель профессиональных систем безопасности, открыла новый завод в городе Ханой во Вьетнаме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Ajax Systems.

Что известно о новом производстве

Отмечается, что на заводе площадью 8300 м 2 будут производить все линейки устройств компании, а в течение года там будет создано более 1000 рабочих мест.

Ajax Systems отмечают, что новый завод позволит расширить и диверсифицировать производственные мощности для укрепления позиций компаний в мире.

Учредитель и председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский объяснил, что компания избрала Вьетнам, ведь у страны есть благоприятные условия для ведения производственного бизнеса, квалифицированных специалистов, развитые индустриальные парки, широкая сеть поставщиков.

На заводе создадут более 1000 рабочих мест

Ajax Systems отмечает, что и дальше будет развивать существующее производство в Украине и Турции. В Украине разработка продуктов проходит в трех R&D центрах: Киеве, Львове и Виннице.

О Ajax Systems

Ajax Systems — украинская международная компания, основанная в 2011 году, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных и проводных систем безопасности дома и бизнеса. К ключевым решениям относится профессиональная система Ajax, включающая датчики против воровства, пожаров, затоплений, а также устройства для управления электропитанием.

Сегодня в портфеле Ajax Systems – более 135 устройств: датчики, центральные хабы, клавиатуры, "умные" розетки, системы видеонаблюдения. Управление осуществляется через мобильные и компьютерные приложения для iOS, Android, MacOS и Windows.

Основной офис и производство компании находятся в Киеве, однако после начала полномасштабного вторжения часть производства перенесли на запад Украины, а также открыли завод в Турции.

Продукция Ajax Systems представлена в более чем 187 странах мира.

Напомним, в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского открыли лабораторию по конструированию и робототехнике, созданную компанией Ajax Systems в партнерстве с университетом. Это уже пятое образовательное пространство в рамках общей программы, направленной на развитие практических навыков будущих инженеров.