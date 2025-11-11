Українська компанія Ajax Systems відкрила завод у Вʼєтнамі

Українська компанія Ajax Systems, виробник професійних систем безпеки, відкрила новий завод у місті Ханой у Вʼєтнамі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ajax Systems.

Що відомо про нове виробництво

Зазначається, що на заводі площею 8300 м² вироблятимуть усі лінійки пристроїв компанії, а протягом року там буде створено понад 1000 робочих місць.

В Ajax Systems зауважують, що новий завод дозволить розширити та диверсифікувати виробничі потужності для зміцнення позицій компаній у світі.

Засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський пояснив, що компанія обрала В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників.

На заводі створять понад 1000 робочих місць

Ajax Systems наголошує, що і надалі розвиватиме наявне виробництво в Україні і Туреччині. В Україні розробка продуктів відбувається у трьох R&D центрах: Києві, Львові та Вінниці.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — українська міжнародна компанія, заснована у 2011 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві бездротових і дротових систем безпеки для дому та бізнесу. До ключових рішень належить професійна система Ajax, що включає датчики проти крадіжок, пожеж, затоплень, а також пристрої для управління електроживленням.

Сьогодні у портфелі Ajax Systems — понад 135 пристроїв: датчики, центральні хаби, клавіатури, "розумні" розетки, системи відеоспостереження. Керування здійснюється через мобільні та комп’ютерні застосунки для iOS, Android, macOS та Windows.

Основний офіс і виробництво компанії розташовані у Києві, однак після початку повномасштабного вторгнення частину виробництва перенесли на захід України, а також відкрили завод у Туреччині.

Продукція Ajax Systems представлена більш ніж у 187 країнах світу.

Нагадаємо, у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відкрили лабораторію з конструювання та робототехніки, створену компанією Ajax Systems у партнерстві з університетом. Це вже п’ятий освітній простір у межах спільної програми, яка має на меті розвиток практичних навичок майбутніх інженерів.