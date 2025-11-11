Запланована подія 2

Українська компанія Ajax Systems відкрила завод у Вʼєтнамі

Компанія Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі на понад тисячу робочих місць

Українська компанія Ajax Systems, виробник професійних систем безпеки,  відкрила новий завод у місті Ханой у Вʼєтнамі. 

Що відомо про нове виробництво

Зазначається, що на заводі площею 8300 м² вироблятимуть усі лінійки пристроїв компанії, а протягом року там буде створено понад 1000 робочих місць.

В Ajax Systems зауважують, що новий завод дозволить розширити та диверсифікувати виробничі потужності для зміцнення позицій компаній у світі.

Засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський пояснив, що компанія обрала В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників.

Фото 2 — Українська компанія Ajax Systems відкрила завод у Вʼєтнамі
На заводі створять понад 1000 робочих місць

Ajax Systems наголошує, що і надалі розвиватиме наявне виробництво в Україні і Туреччині. В Україні розробка продуктів відбувається у трьох R&D центрах: Києві, Львові та Вінниці.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — українська міжнародна компанія, заснована у 2011 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві бездротових і дротових систем безпеки для дому та бізнесу. До ключових рішень належить професійна система Ajax, що включає датчики проти крадіжок, пожеж, затоплень, а також пристрої для управління електроживленням.

Сьогодні у портфелі Ajax Systems — понад 135 пристроїв: датчики, центральні хаби, клавіатури, "розумні" розетки, системи відеоспостереження. Керування здійснюється через мобільні та комп’ютерні застосунки для iOS, Android, macOS та Windows.

Основний офіс і виробництво компанії розташовані у Києві, однак після початку повномасштабного вторгнення частину виробництва перенесли на захід України, а також відкрили завод у Туреччині.

Продукція Ajax Systems представлена більш ніж у 187 країнах світу.

Нагадаємо, у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відкрили лабораторію з конструювання та робототехніки, створену компанією Ajax Systems у партнерстві з університетом. Це вже п’ятий освітній простір у межах спільної програми, яка має на меті розвиток практичних навичок майбутніх інженерів.

Автор:
Світлана Манько