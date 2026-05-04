Украинская компания создала эвакуационную машину на базе бронеавтомобиля Inguar-3

Украинская компания Inguar Defence расширила линейку бронеавтомобилей Inguar-3, представив специализированную эвакуационную версию (medevac) для работы в условиях боевых действий.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Defence Blog.

Новая версия техники получила измененную внутреннюю компоновку: переработанный пол, систему креплений для двух ношей, а также откидную заднюю аппарель, которая должна ускорить загрузку и эвакуацию раненых.

Базовый Inguar-3 уже стал основой для ряда специализированных версий от десантного 10-местного бронеавтомобиля до пикап-модификации для операторов БПЛА и ремонтно-эвакуационной версии 6×6.

Платформа построена на собственном шасси с независимой подвеской и имеет уровень локализации около 60%. Автомобиль относится к классу MRAP и обеспечивает баллистическую и противоминную защиту уровня Level 3a/3b.

Базовая масса машины составляет около 12 тонн, грузоподъемность – до 3 тонн. Inguar-3 оснащается 7,2-литровым турбодизелем Deutz мощностью 350 л. и автоматической коробкой передач Allison.

По данным производителя, с 2025 г. бронеавтомобили Inguar-3 уже эксплуатируются подразделениями Национальной гвардии и ВСУ и применяются в условиях боевых действий.

Напомним, что Украина получит от Латвии легкие британские бронемашины CVRT , принадлежащие к классу легкой бронированной техники и предназначенные для выполнения различных боевых и вспомогательных задач, в частности, транспортировки и поддержки подразделений на поле боя.