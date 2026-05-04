Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская компания создала эвакуационную машину на базе бронеавтомобиля Inguar-3

Inguar Defence
Медицинская версия бронеавтомобиля Inguar-3 рассчитана на эвакуацию двух раненых Фото: Inguar Defence

Украинская компания Inguar Defence расширила линейку бронеавтомобилей Inguar-3, представив специализированную эвакуационную версию (medevac) для работы в условиях боевых действий.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Defence Blog.

Новая версия техники получила измененную внутреннюю компоновку: переработанный пол, систему креплений для двух ношей, а также откидную заднюю аппарель, которая должна ускорить загрузку и эвакуацию раненых.

Базовый Inguar-3 уже стал основой для ряда специализированных версий от десантного 10-местного бронеавтомобиля до пикап-модификации для операторов БПЛА и ремонтно-эвакуационной версии 6×6.

Платформа построена на собственном шасси с независимой подвеской и имеет уровень локализации около 60%. Автомобиль относится к классу MRAP и обеспечивает баллистическую и противоминную защиту уровня Level 3a/3b.

Базовая масса машины составляет около 12 тонн, грузоподъемность – до 3 тонн. Inguar-3 оснащается 7,2-литровым турбодизелем Deutz мощностью 350 л. и автоматической коробкой передач Allison.

По данным производителя, с 2025 г. бронеавтомобили Inguar-3 уже эксплуатируются подразделениями Национальной гвардии и ВСУ и применяются в условиях боевых действий.

Напомним, что Украина получит от Латвии легкие британские бронемашины CVRT , принадлежащие к классу легкой бронированной техники и предназначенные для выполнения различных боевых и вспомогательных задач, в частности, транспортировки и поддержки подразделений на поле боя.

Автор:
Лариса Крупко