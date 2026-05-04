Українська компанія створила евакуаційну машину на базі бронеавтомобіля Inguar-3

Українська компанія Inguar Defence розширила лінійку бронеавтомобілів Inguar-3, представивши спеціалізовану медичну евакуаційну версію (medevac) для роботи в умовах бойових дій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Defence Blog.

Нова версія техніки отримала змінене внутрішнє компонування: перероблену підлогу, систему кріплень для двох нош, а також відкидну задню апарель, що має пришвидшити завантаження та евакуацію поранених.

Базовий Inguar-3 вже став основою для низки спеціалізованих версій — від десантного 10-місного бронеавтомобіля до пікап-модифікації для операторів БПЛА та ремонтно-евакуаційної версії 6×6.

Платформа побудована на власному шасі з незалежною підвіскою та має рівень локалізації близько 60%. Автомобіль належить до класу MRAP і забезпечує балістичний та протимінний захист рівня Level 3a/3b.

Базова маса машини становить близько 12 тонн, вантажопідйомність — до 3 тонн. Inguar-3 оснащується 7,2-літровим турбодизелем Deutz потужністю 350 к.с. та автоматичною коробкою передач Allison.

За даними виробника, з 2025 року бронеавтомобілі Inguar-3 вже експлуатуються підрозділами Національної гвардії та ЗСУ та застосовуються в умовах бойових дій.

