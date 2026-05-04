Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українська компанія створила евакуаційну машину на базі бронеавтомобіля Inguar-3

Inguar Defence
Медична версія бронеавтомобіля Inguar-3 розрахована на евакуацію двох поранених Фото: Inguar Defence

Українська компанія Inguar Defence розширила лінійку бронеавтомобілів Inguar-3, представивши спеціалізовану медичну евакуаційну версію (medevac) для роботи в умовах бойових дій. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Defence Blog. 

Нова версія техніки отримала змінене внутрішнє компонування: перероблену підлогу, систему кріплень для двох нош, а також відкидну задню апарель, що має пришвидшити завантаження та евакуацію поранених.

Базовий Inguar-3 вже став основою для низки спеціалізованих версій — від десантного 10-місного бронеавтомобіля до пікап-модифікації для операторів БПЛА та ремонтно-евакуаційної версії 6×6.

Платформа побудована на власному шасі з незалежною підвіскою та має рівень локалізації близько 60%. Автомобіль належить до класу MRAP і забезпечує балістичний та протимінний захист рівня Level 3a/3b.

Базова маса машини становить близько 12 тонн, вантажопідйомність — до 3 тонн. Inguar-3 оснащується 7,2-літровим турбодизелем Deutz потужністю 350 к.с. та автоматичною коробкою передач Allison.

За даними виробника, з 2025 року бронеавтомобілі Inguar-3 вже експлуатуються підрозділами Національної гвардії та ЗСУ та застосовуються в умовах бойових дій.

Нагадаємо, що Україна отримає від Латвії легкі британські бронемашини CVRT, які належать до класу легкої броньованої техніки та призначені для виконання різних бойових і допоміжних завдань, зокрема транспортування та підтримки підрозділів на полі бою.

Автор:
Лариса Крупко