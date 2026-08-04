Украинские фермеры оказались под давлением из-за падения цен на рапс

Закупочные цены на рапс в Украине продолжают снижаться из-за отсутствия морского экспорта, падения мировых биржевых котировок и высокой стоимости логистики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Рынок рапса в Украине

Украинский рынок рапса остается под давлением из-за отсутствия морского экспорта, снижения мировых биржевых котировок и высокой стоимости логистики. В результате внутренние закупочные цены продолжают падать, а производители вынуждены либо продавать урожай подешевле, либо откладывать его реализацию.

После полной остановки морского экспорта рапса из Украины биржевые котировки поначалу резко возросли, что активизировало продажи европейских фермеров. В то же время увеличение предложения украинского рапса, поставляемого через западную границу, позволило европейским переработчикам практически полностью обеспечить себя сырьем до ноября-декабря. Это привело к резкому снижению спроса и изменению рыночных тенденций.

Дополнительное давление на рынок оказывает удешевление нефти. За неделю октябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,4% – до 84 долларов за баррель. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на рапс на бирже Euronext в Париже потеряли 2,5% и опустились до 523,5 евро за тонну. В то же время укрепление евро по отношению к доллару частично поддержало долларовые цены на рапс.

На канадском рынке ноябрьские фьючерсы на канолу также продолжили понижение. На бирже ICE в Виннипеге они подешевели на 4,2%, вернувшись к уровню предыдущего месяца. Причиной остаются благоприятные погодные условия и высокие ожидания урожая в Канаде.

В Украине внутренний рынок продолжает страдать от ограниченных возможностей экспорта. Отсутствие морских перевозок как рапса, так и продуктов его переработки, а также рост расходов на автомобильную и железнодорожную логистику в страны ЕС удерживают спрос и заставляют покупателей пересматривать закупочные цены.

За последнюю неделю перерабатывающие предприятия снизили закупочные цены на 1–1,5 тыс. грн за тонну – до 19,5–21 тыс. грн с доставкой на завод. Экспортеры, отгружающие рапс из внутренних элеваторов в западные терминалы, также снизили цены примерно на 1 тыс. грн — до 20,5–21 тыс. грн за тонну.

По словам аналитиков, спрос со стороны экспортеров остается слабым из-за ограниченных возможностей отгрузки. Особенно сложна ситуация для аграриев из южных и других отдаленных регионов, где высокая стоимость логистики делает транспортировку к западной границе экономически менее выгодной.

На западной границе закупочные цены составляют $540–560 за тонну на условиях DAP. В портах Дуная они упали до 470–490 долларов за тонну, или 20,5–21,5 тыс. грн, а в портах Черного моря декларируются на аналогичном уровне, хотя фактические закупки почти не осуществляются. Также подешевел рапс с поставкой на европейские заводы в сентябре-октябре - до 500-520 евро за тонну.

По состоянию на 3 августа в Украине уже собрали 2,39 млн тонн рапса с 910,6 тыс. гектаров, что составляет более 68% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность достигает 2,63 т/га, а общий урожай, по оценкам экспертов, может составить около 3,5 млн. тонн.

Эксперты не ожидают быстрого возобновления морского экспорта, поэтому основной поток поставок рапса и шрота и дальше будет направлен через западную границу. В таких условиях предпосылок для роста внутренних закупочных цен пока нет, а аграрии вынуждены выбирать между продажей урожая по более низким ценам или его хранением в расчете на улучшение рыночной ситуации во второй половине сезона.

Напомним, в первой декаде закупочные цены на подсолнечник в Украине снизились на 500-1000 грн за тонну - до 32000-33000 грн за тонну с доставкой на завод.