Українські фермери опинилися під тиском через падіння цін на ріпак

Закупівельні ціни на ріпак в Україні продовжують знижуватися через відсутність морського експорту, падіння світових біржових котирувань і високу вартість логістики.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Ринок ріпаку в Україні

Український ринок ріпаку залишається під тиском через відсутність морського експорту, зниження світових біржових котирувань та високу вартість логістики. У результаті внутрішні закупівельні ціни продовжують падати, а виробники змушені або продавати врожай дешевше, або відкладати його реалізацію.

Після повної зупинки морського експорту ріпаку з України біржові котирування спочатку різко зросли, що активізувало продажі європейських фермерів. Водночас збільшення пропозиції українського ріпаку, який постачається через західний кордон, дозволило європейським переробникам практично повністю забезпечити себе сировиною до листопада–грудня. Це призвело до різкого зниження попиту та зміни ринкових тенденцій.

Додатковий тиск на ринок чинить здешевлення нафти. За тиждень жовтневі ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 2,4% - до 84 доларів за барель. На цьому тлі листопадові ф'ючерси на ріпак на біржі Euronext у Парижі втратили 2,5% і опустилися до 523,5 євро за тонну. Водночас зміцнення євро щодо долара частково підтримало доларові ціни на ріпак.

На канадському ринку листопадові ф'ючерси на канолу також продовжили зниження. На біржі ICE у Вінніпезі вони подешевшали на 4,2%, повернувшись до рівня попереднього місяця. Причиною залишаються сприятливі погодні умови та високі очікування щодо врожаю в Канаді.

В Україні внутрішній ринок і надалі потерпає від обмежених можливостей експорту. Відсутність морських перевезень як ріпаку, так і продуктів його переробки, а також зростання витрат на автомобільну й залізничну логістику до країн ЄС стримують попит і змушують покупців переглядати закупівельні ціни.

За останній тиждень переробні підприємства знизили закупівельні ціни на 1–1,5 тис. грн за тонну — до 19,5–21 тис. грн із доставкою на завод. Експортери, які відвантажують ріпак із внутрішніх елеваторів до західних терміналів, також зменшили ціни приблизно на 1 тис. грн — до 20,5–21 тис. грн за тонну.

За словами аналітиків, попит з боку експортерів залишається слабким через обмежені можливості відвантаження. Особливо складною є ситуація для аграріїв із південних та інших віддалених регіонів, де висока вартість логістики робить транспортування до західного кордону економічно менш вигідним.

На західному кордоні закупівельні ціни становлять 540–560 доларів за тонну на умовах DAP. Водночас у портах Дунаю вони впали до 470–490 доларів за тонну, або 20,5–21,5 тис. грн, а в портах Чорного моря декларуються на аналогічному рівні, хоча фактичні закупівлі майже не здійснюються. Також подешевшав ріпак із поставкою на європейські заводи у вересні–жовтні — до 500–520 євро за тонну.

Станом на 3 серпня в Україні вже зібрали 2,39 млн тонн ріпаку з 910,6 тис. гектарів, що становить понад 68% прогнозованих площ. Середня врожайність сягає 2,63 т/га, а загальний урожай, за оцінками експертів, може становити близько 3,5 млн тонн.

Експерти не очікують швидкого відновлення морського експорту, тому основний потік поставок ріпаку та шроту й надалі буде спрямований через західний кордон. За таких умов передумов для зростання внутрішніх закупівельних цін поки немає, а аграрії змушені обирати між продажем врожаю за нижчими цінами або його зберіганням у розрахунку на покращення ринкової ситуації в другій половині сезону.

Нагадаємо, у першій декаді закупівельні ціни на соняшник в Україні знизилися на 500-1000 грн за тонну — до 32000-33000 грн за тонну з доставкою на завод.